TSV Havelse verkündet Neuverpflichtung

Der TSV Havelse hat seinen ersten Neuzugang für die Rückrunde präsentiert: Christopher Schepp wechselt vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach Havelse. Der 25-Jährige erhält einen Vertrag bis 2027 und wird künftig mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Schepp absolvierte seine fußballerische Ausbildung bei Blau-Weiß Lohne. 2022 führte er sein Team als Meister und Torschützenkönig der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord. 2023 wechselte er zu Arminia Bielefeld, von wo aus er zweimal zum SV Meppen ausgeliehen wurde. Im Emsland etablierte sich der Mittelstürmer schnell als gefährlicher Torjäger, gewann den Krombacher-Niedersachsenpokal 2023/2024 und erzielte in 83 Regionalliga-Spielen für Meppen und Lohne mehr als 50 Tore und Vorlagen. Zuletzt stand Schepp bei Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West unter Vertrag.

Schepp zeigte sich beim Wechsel nach Havelse begeistert: Er betonte, dass die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer „von Anfang an sehr positiv“ gewesen seien, und dass die Vorfreude auf die Rückrunde groß sei. TSV-Trainer Samir Ferchichi lobte den Neuzugang als erfahrenen Spieler, den man aus zahlreichen Duellen in der Regionalliga Nord kenne.

Sportdirektor Florian Riedel unterstrich die Qualitäten des Mittelstürmers: Schepp zähle seit Jahren zu den torgefährlichsten Stürmern der Regionalliga Nord. „Insgesamt 85 Scorerpunkte in 139 Spielen für BW Lohne, Arminia Bielefeld, SV Meppen und Rot-Weiß Oberhausen sprechen für sich. Christopher bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel helfen werden: offensive Flexibilität, Durchsetzungsstärke, Torgefahr und eine hohe Präsenz im Strafraum. Zudem passt er mit seiner Mentalität hervorragend in unsere Mannschaft und wird den Konkurrenzkampf weiter beleben. Er kennt das Team und den Verein aus vielen direkten Duellen und wird sich daher schnell einfinden. Wir freuen uns sehr, dass Scheppi bis 2027 für den TSV auf Torejagd gehen wird.“