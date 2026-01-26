– Foto: Schneider Torsten, #inkognitop

TSV Havelse unterliegt bei Rot-Weiss Essen 1:4-Niederlage trotz guter Chancen und starkem Beginn an der Hafenstraße

Der TSV Havelse hat sein erstes Auswärtsspiel der Rückrunde verloren. Beim 1:4 (1:2) bei Rot-Weiss Essen blieb die Mannschaft von Cheftrainer Samir Ferchichi trotz zahlreicher Gelegenheiten unter ihren Möglichkeiten. Ein direkt verwandelter Freistoß von Arlind Rexhepi kurz vor der Pause blieb der einzige Treffer für die Havelser.

Frühe Chancen, Essen eiskalt Havelse begann selbstbewusst und suchte früh den Weg nach vorne. Nassim Boujellab verzeichnete in der achten Minute den ersten Abschluss, wenig später prüfte Marko Ilic Essens Torhüter Golz, der sicher parierte. Auch Rot-Weiss Essen kam zu Gelegenheiten: Marek Janssen scheiterte zunächst an TSV-Keeper Tom Opitz (17.). Die Havelser verpassten in der 33. Minute die Führung, als Lorenzo Paldino nach Vorarbeit von Rexhepi frei zum Abschluss kam, jedoch erneut an Golz scheiterte. Kurz darauf rettete Paldino auf der Gegenseite auf der Linie gegen Schultz.

Nach dem anschließenden Eckball schlug Essen zu: Kaito Mizuta fand Janssen, der per Kopf das 1:0 erzielte (35.). Nur zwei Minuten später erhöhte Janssen erneut und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Rexhepi verkürzt vor der Pause Trotz des Rückstands blieb Havelse gefährlich. Leon Sommer hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, wurde jedoch in letzter Sekunde von Brumme geblockt. Ein vermeintlicher Treffer von Ilic nach einer Ecke wurde wegen eines vorherigen Handspiels aberkannt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte belohnte sich der TSV schließlich: Arlind Rexhepi verwandelte einen Freistoß direkt und brachte Havelse mit seinem ersten Saisontor wieder heran. Mit einem 1:2 ging es in die Pause.