TSV Havelse sucht die richtige Antwort

Der SV Wehen Wiesbaden bewegt sich aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld. Mit 48 Punkten rangiert die Mannschaft von Daniel Scherning auf Platz acht, hat jedoch den Anschluss an die Aufstiegsplätze zuletzt verloren. Noch vor wenigen Wochen lag Wiesbaden aussichtsreich im Rennen, doch eine Serie von lediglich einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen hat die Perspektive verändert. Zuletzt setzte es eine klare 0:3-Niederlage bei Alemannia Aachen.

Dennoch bleibt der SVWW vor heimischer Kulisse ein unangenehmer Gegner. Die Hessen zählen weiterhin zu den vier heimstärksten Teams der Liga. Offensiv tragen vor allem Moritz Flotho und Fatih Kaya die Verantwortung, beide stehen bei jeweils neun Saisontreffern. Flotho prägt darüber hinaus das Offensivspiel als Vorlagengeber und führt mit sieben Assists die interne Scorerliste an.