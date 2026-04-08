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TSV Havelse sucht die richtige Antwort
Englische Woche bietet Chance zur schnellen Reaktion nach Cottbus-Niederlagern
Nach der deutlichen Heimniederlage gegen den TSV Havelse richtet sich der Blick unmittelbar nach vorne. Bereits am Mittwochabend gastiert das Team im Rahmen der englischen Woche beim SV Wehen Wiesbaden, Anstoß in der BRITA-Arena ist um 19:00 Uhr. Für die Niedersachsen bietet sich damit früh die Gelegenheit, sportlich zu reagieren und wichtige Punkte einzufahren.
Der SV Wehen Wiesbaden bewegt sich aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld. Mit 48 Punkten rangiert die Mannschaft von Daniel Scherning auf Platz acht, hat jedoch den Anschluss an die Aufstiegsplätze zuletzt verloren. Noch vor wenigen Wochen lag Wiesbaden aussichtsreich im Rennen, doch eine Serie von lediglich einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen hat die Perspektive verändert. Zuletzt setzte es eine klare 0:3-Niederlage bei Alemannia Aachen.
Dennoch bleibt der SVWW vor heimischer Kulisse ein unangenehmer Gegner. Die Hessen zählen weiterhin zu den vier heimstärksten Teams der Liga. Offensiv tragen vor allem Moritz Flotho und Fatih Kaya die Verantwortung, beide stehen bei jeweils neun Saisontreffern. Flotho prägt darüber hinaus das Offensivspiel als Vorlagengeber und führt mit sieben Assists die interne Scorerliste an.
Beim TSV Havelse steht die Partie im Zeichen der Wiedergutmachung. Verteidiger Emre Aytun betont die Entschlossenheit der Mannschaft: „Wir wollen die englische Woche nutzen, denn die Motivation ist hoch und wir sind bereit, alles reinzuwerfen und wollen die Woche mit positiven Ergebnissen gestalten.“ Der Fokus liege darauf, „als Mannschaft gut aufzutreten“ und „bis zum Schluss zu kämpfen“.
Die Bilanz spricht allerdings klar für die Gastgeber. Alle drei bisherigen Duelle gingen an Wiesbaden, auch das Hinspiel entschied der SVWW mit 2:0 für sich. Bereits in der Vergangenheit erwiesen sich die Partien als hart umkämpft, oftmals mit späten Entscheidungen zugunsten der Hessen.
Für Havelse geht es somit nicht nur um Punkte, sondern auch darum, eine Negativserie zu durchbrechen und Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Die englische Woche bietet dafür mehrere Gelegenheiten – den Anfang macht der schwierige Gang nach Wiesbaden.