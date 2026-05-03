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TSV Havelse steigt nach deutlicher Niederlage in Verl ab
0:4 beim SC Verl besiegelt das Ende aller Klassenerhaltshoffnungen – frühe Vorentscheidung vor der Pause
Der TSV Havelse hat im Auswärtsspiel beim SC Verl einen herben Rückschlag im Abstiegskampf erlitten. In der Sportclub Arena unterlag das Team von Trainer Samir Ferchichi deutlich mit 0:4 (0:3) und steht damit rechnerisch als Absteiger in die Regionalliga Nord fest.
Dabei starteten die Gäste zunächst engagiert in die Partie, die von vielen Unterbrechungen geprägt war. Die erste gefährliche Aktion entstand nach einem Fehler im Aufbau der Gastgeber, doch Schepp konnte die Gelegenheit nicht nutzen. Verl meldete sich in der 28. Minute erstmals offensiv durch Arweiler. In der Folge erarbeitete sich Havelse ein Übergewicht und kam durch Schepp (31.) sowie Düker (38.) zu aussichtsreichen Abschlüssen.
Doppelschlag vor der Pause kippt das Spiel
Kurz vor dem Halbzeitpfiff nahm die Partie jedoch eine entscheidende Wendung. Zunächst parierte Torhüter Norman Quindt einen Freistoß von Berkan Taz stark (43.), war beim anschließenden Eckball jedoch machtlos, als Mhamadi am zweiten Pfosten zur Führung einschob.
In der Nachspielzeit brach der TSV schließlich komplett ein: Erst erhöhte Wörner, wenig später traf Arweiler erneut – binnen weniger Minuten stand es 0:3 aus Sicht der Gäste.
Frühe Entscheidung nach dem Seitenwechsel
Zur zweiten Halbzeit reagierte Ferchichi mit drei Wechseln und brachte frische Kräfte ins Spiel. Die erhoffte Wende blieb jedoch aus. Bereits in der 49. Minute sorgte Mhamadi mit einem Distanzschuss nach einer Ecke für das 4:0 und damit für die endgültige Entscheidung.
Havelse bemühte sich zwar um den Anschlusstreffer – unter anderem durch Boujellab (54.), Müller (80.) und Sommer (83.) –, blieb im Abschluss jedoch glücklos. Auch Verl vergab im weiteren Verlauf mehrere Möglichkeiten auf ein noch deutlicheres Ergebnis.
Am Ende blieb es beim klaren 0:4 aus Sicht des TSV Havelse. Durch die Niederlage ist der Abstieg aus der 3. Liga besiegelt, während der SC Verl seine stabile Leistung konsequent in Tore ummünzte.