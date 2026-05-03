TSV Havelse steigt nach deutlicher Niederlage in Verl ab

Dabei starteten die Gäste zunächst engagiert in die Partie, die von vielen Unterbrechungen geprägt war. Die erste gefährliche Aktion entstand nach einem Fehler im Aufbau der Gastgeber, doch Schepp konnte die Gelegenheit nicht nutzen. Verl meldete sich in der 28. Minute erstmals offensiv durch Arweiler. In der Folge erarbeitete sich Havelse ein Übergewicht und kam durch Schepp (31.) sowie Düker (38.) zu aussichtsreichen Abschlüssen. Doppelschlag vor der Pause kippt das Spiel Kurz vor dem Halbzeitpfiff nahm die Partie jedoch eine entscheidende Wendung. Zunächst parierte Torhüter Norman Quindt einen Freistoß von Berkan Taz stark (43.), war beim anschließenden Eckball jedoch machtlos, als Mhamadi am zweiten Pfosten zur Führung einschob.

In der Nachspielzeit brach der TSV schließlich komplett ein: Erst erhöhte Wörner, wenig später traf Arweiler erneut – binnen weniger Minuten stand es 0:3 aus Sicht der Gäste. Frühe Entscheidung nach dem Seitenwechsel Zur zweiten Halbzeit reagierte Ferchichi mit drei Wechseln und brachte frische Kräfte ins Spiel. Die erhoffte Wende blieb jedoch aus. Bereits in der 49. Minute sorgte Mhamadi mit einem Distanzschuss nach einer Ecke für das 4:0 und damit für die endgültige Entscheidung.