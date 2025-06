TSV Havelse startet mit Testspielerfolg gegen MTV Wolfenbüttel

Das nächste Testspiel steht am Freitag, den 4. Juli, an. Dann empfängt der TSV Havelse um 16:00 Uhr den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. In der darauffolgenden Woche stehen mit Hertha BSC und Arminia Bielefeld weitere namhafte Gegner auf dem Vorbereitungsplan.