TSV Havelse: Rückkehrer im Tor Erfahrener Torhüter unterschreibt Vertrag bis 2027 Verlinkte Inhalte 3. Liga TSV Havelse Norman Quindt

Der TSV Havelse hat sein Torhüterteam für die Rückrunde verstärkt: Norman Quindt kehrt zum Verein zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Der 29-Jährige stand zuletzt beim BSV Kickers Emden in der Regionalliga Nord unter Vertrag und kam dort in der Hinrunde auf 16 Pflichtspieleinsätze.

Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte Für Quindt ist es eine Rückkehr an einen bekannten Ort. Bereits von 2020 bis 2022 sowie in der Saison 2022/2023 trug der gebürtige Hamelner das Trikot des TSV Havelse. In dieser Zeit absolvierte der 1,85 Meter große Schlussmann insgesamt 64 Pflichtspiele. Mit dem Verein feierte er mehrere Erfolge, darunter den Gewinn des Krombacher Niedersachsenpokals in der Saison 2019/2020 sowie den Aufstieg in die 3. Liga ein Jahr später. Auch in der anschließenden Drittliga-Spielzeit stand Quindt zwischen den Pfosten. Nach seiner Zeit in Havelse wechselte der Torhüter zunächst zu den Würzburger Kickers, ehe er sich in der darauffolgenden Saison der U23 von Hannover 96 anschloss. Nun bringt er seine Erfahrung erneut beim TSV ein.

Quindt: „Keine lange Eingewöhnung nötig“ Der Rückkehrer blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe. Er betonte, dass ihm viele Mitspieler noch vertraut seien und deshalb keine längere Eingewöhnungszeit nötig sei. Zudem unterstrich Quindt seinen Anspruch, täglich seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leisten zu wollen. Die bevorstehenden Herausforderungen wolle man als Team geschlossen angehen. Riedel setzt auf Wettbewerb im Tor Sportdirektor Florian Riedel erklärte, der Verein habe zu Saisonbeginn bewusst auf ein junges Torhüterteam gesetzt, um Entwicklung zu fördern. Nun gehe es darum, das Leistungsniveau weiter anzuheben. Konkurrenz sei dafür ein entscheidender Faktor.