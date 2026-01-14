TSV Havelse: Rückkehrer im Tor

Der TSV Havelse hat sein Torhüterteam für die Rückrunde verstärkt: Norman Quindt kehrt zum Verein zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Der 29-Jährige stand zuletzt beim BSV Kickers Emden in der Regionalliga Nord unter Vertrag und kam dort in der Hinrunde auf 16 Pflichtspieleinsätze.
Für Quindt ist es eine Rückkehr an einen bekannten Ort. Bereits von 2020 bis 2022 sowie in der Saison 2022/2023 trug der gebürtige Hamelner das Trikot des TSV Havelse. In dieser Zeit absolvierte der 1,85 Meter große Schlussmann insgesamt 64 Pflichtspiele. Mit dem Verein feierte er mehrere Erfolge, darunter den Gewinn des Krombacher Niedersachsenpokals in der Saison 2019/2020 sowie den Aufstieg in die 3. Liga ein Jahr später. Auch in der anschließenden Drittliga-Spielzeit stand Quindt zwischen den Pfosten.
Nach seiner Zeit in Havelse wechselte der Torhüter zunächst zu den Würzburger Kickers, ehe er sich in der darauffolgenden Saison der U23 von Hannover 96 anschloss. Nun bringt er seine Erfahrung erneut beim TSV ein.
Der Rückkehrer blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe. Er betonte, dass ihm viele Mitspieler noch vertraut seien und deshalb keine längere Eingewöhnungszeit nötig sei. Zudem unterstrich Quindt seinen Anspruch, täglich seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leisten zu wollen. Die bevorstehenden Herausforderungen wolle man als Team geschlossen angehen.
Sportdirektor Florian Riedel erklärte, der Verein habe zu Saisonbeginn bewusst auf ein junges Torhüterteam gesetzt, um Entwicklung zu fördern. Nun gehe es darum, das Leistungsniveau weiter anzuheben. Konkurrenz sei dafür ein entscheidender Faktor.
Mit Quindt habe man die Möglichkeit, einen erfahrenen Torhüter mit klarer Mentalität und nachgewiesener Qualität zu verpflichten, der sowohl den Verein als auch die Liga bestens kenne. Die langfristige Bindung bis 2027 verschaffe dem TSV zusätzliche Planungssicherheit auf einer Schlüsselposition. Gleichzeitig solle der interne Wettbewerb dazu beitragen, dass sich alle Torhüter weiterentwickeln und die Mannschaft insgesamt stärker werde.