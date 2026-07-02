TSV Havelse: Posadas kommt, Opitz bleibt Nationalspieler aus Honduras verstärkt die Defensive – Eigengewächs verlängert bis 2027 von red · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: ABS Michael Schwarz / Madsack

Der TSV Havelse vermeldet gleich zwei positive Nachrichten. Mit Leonardo Posadas verstärkt ein honduranischer Nationalspieler den Kader, während Torhüter Tom Opitz seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat. Beide Personalien unterstreichen den Weg der Niedersachsen, auf entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive zu setzen.

Mit Leonardo Posadas verpflichtet Havelse einen vielseitig einsetzbaren Defensivspieler, der trotz seiner erst 21 Jahre bereits reichlich Erfahrung im Nachwuchs- und Herrenbereich gesammelt hat. Der Honduraner wurde beim Hamburger SV ausgebildet, wechselte 2023 in die U19 von Borussia Dortmund und schaffte dort ein Jahr später den Sprung in die zweite Mannschaft. Anschließend kehrte er zur zweiten Mannschaft des HSV zurück, die er in der vergangenen Saison in 28 Regionalligaspielen als Kapitän aufs Feld führte. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: 40 Einsätze in der U19-Bundesliga, sechs Partien in der UEFA Youth League sowie 41 Spiele in der Regionalliga Nord. Im März dieses Jahres folgte zudem die erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft von Honduras. Beim Freundschaftsspiel gegen Peru gehörte Posadas erstmals zum Kader.

Trainer Samir Ferchichi sieht im Neuzugang großes Potenzial: „Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Leo trotz anderer Angebote für den nächsten Schritt beim TSV Havelse entschieden hat. Er verfügt über eine Top-Ausbildung und geht bereits in jungen Jahren voran. Mit seiner körperlichen Präsenz und seiner vielseitigen Einsatzfähigkeit bringt er uns noch mehr Möglichkeiten für unser Spiel.“ Auch Posadas blickt seinem neuen Kapitel mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr, ein Teil der Havelse-Familie sein zu dürfen und mit der Mannschaft in der 3. Liga zu spielen. Persönlich kann ich es kaum abwarten, die Jungs kennenzulernen und mit ihnen zusammen auf dem Platz zu stehen. Die Gespräche haben mir ein gutes Gefühl gegeben, um hier meine nächsten Schritte zu gehen.“