TSV Havelse minimalistisch ins Halbfinale

Am Mittwochabend fanden zwei Partien des Niedersachsenpokals im Wettbewerbsstrang „3. Liga/Regionalliga“ statt. Dabei feierte der Regionalligist SV Drochtersen/Assel einen überraschend deutlichen 5:0-Auswärtserfolg beim Ligakonkurrenten Kickers Emden.

Der dreifache Pokalsieger war bereits früh auf Kurs, Haris Hyseni (15.) und Nico von der Reith (17.) brachten die Gäste mit ihren Treffern binnen zwei Minuten in Führung. Für Emden kam es Mitte der ersten Hälfte noch bitterer, als sich Janek Siderkiewicz innerhalb kürzester Zeit zwei Verwarnungen einhandelte und folgerichtig vom Platz gestellt wurde (34.). Kurz vor der Pause erhöhte Allah Aid Hamid für die Spielvereinigung auf 3:0.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gäste das aktivere Team und erhöhten nach rund einer Stunde durch Dennis Rosin auf 4:0 (59.). Den Schlusspunkt besorgte Miguel Coimbra Fernandes kurz vor dem Ende (86.). Dank des deutlichen Auswärtssieges zieht Drochtersen/Assel ins Viertelfinale ein und empfängt dort amtierenden Titelverteidiger Blau-Weiß Lohne. Datum und Uhrzeit dieser Partie werden zeitnah bekannt gegeben.