TSV Havelse minimalistisch ins Halbfinale

Am Mittwochabend fanden zwei Partien des Niedersachsenpokals im Wettbewerbsstrang „3. Liga/Regionalliga“ statt. Dabei feierte der Regionalligist SV Drochtersen/Assel einen überraschend deutlichen 5:0-Auswärtserfolg beim Ligakonkurrenten Kickers Emden.
Der dreifache Pokalsieger war bereits früh auf Kurs, Haris Hyseni (15.) und Nico von der Reith (17.) brachten die Gäste mit ihren Treffern binnen zwei Minuten in Führung. Für Emden kam es Mitte der ersten Hälfte noch bitterer, als sich Janek Siderkiewicz innerhalb kürzester Zeit zwei Verwarnungen einhandelte und folgerichtig vom Platz gestellt wurde (34.). Kurz vor der Pause erhöhte Allah Aid Hamid für die Spielvereinigung auf 3:0.
Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gäste das aktivere Team und erhöhten nach rund einer Stunde durch Dennis Rosin auf 4:0 (59.). Den Schlusspunkt besorgte Miguel Coimbra Fernandes kurz vor dem Ende (86.). Dank des deutlichen Auswärtssieges zieht Drochtersen/Assel ins Viertelfinale ein und empfängt dort amtierenden Titelverteidiger Blau-Weiß Lohne. Datum und Uhrzeit dieser Partie werden zeitnah bekannt gegeben.
Als erster Halbfinalist steht bereits der TSV Havelse fest. Der Drittligaaufsteiger setzte sich dank eines knappen 1:0-Erfolges bei der FSV Schöningen durch und feiert damit den zweiten Sieg im Pokal binnen einer Woche. Der entscheidende Treffer gelang Marko Ilic nach einer Stunde. Schöningen bot dem Favoriten einen leidenschaftlichen Kampf, blieb vor dem gegnerischen Tor jedoch zu ungefährlich und scheidet im Viertelfinale aus.
Während die Partie zwischen Drochtersen/Assel und Lohne noch nicht terminiert ist, stehen die anderen beiden Viertelfinalpartien fest. Der SSV Jeddeloh II empfängt den klassenhöheren VfL Osnabrück am 3. September um 19 Uhr in der heimischen HASKAMP- Arena. Knapp drei Wochen später duellieren sich der VfB Oldenburg und der SV Meppen am 23. September ab 18:30 Uhr um das Halbfinalticket.
Die Partien im Wettbewerbsstrang „3. Liga/Regionalliga“
• HSC Hannover – TSV Havelse 1:3
• BSV Kickers Emden – SV Drochtersen/Assel 0:5
Viertelfinale:
• FSV Schöningen – TSV Havelse 0:1
• SSV Jeddeloh II – VfL Osnabrück | 03.09. | 19.00 Uhr
• VfB Oldenburg – SV Meppen | 23.09. | 18.30 Uhr
• SV Drochtersen/Assel – BW Lohne | noch nicht terminiert