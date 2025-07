TSV Havelse leiht Stürmer John Posselt von Paderborn aus

Der TSV Havelse hat seine Offensive kurz vor dem Start der Drittliga-Saison weiter verstärkt. Mittelstürmer John Posselt wird bis 2026 vom SC Paderborn 07 ausgeliehen. Der 21-Jährige war in der vergangenen Spielzeit für den VfB Lübeck aktiv und erzielte in der Regionalliga Nord in 27 Einsätzen elf Tore und fünf Vorlagen.

„Ich freue mich auf die Leihe zum TSV Havelse und die Chance, in der 3. Liga wichtige Spielpraxis zu sammeln. Nach meinem Wechsel zum SC Paderborn 07 ist das ein bedeutender Schritt in meiner Entwicklung. Ich bin bereit, alles für das Team zu geben und mich auf diesem Niveau weiterzuentwickeln“, sagte Posselt bei seiner Vorstellung.

Wie bereits Neuzugang Leon Sommer, gewann Posselt mit den Lübeckern 2024 den Landespokal Schleswig-Holstein. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 1,87 Meter große Stürmer bei Eintracht Norderstedt und später im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli. Dort durchlief er die U19 und wechselte anschließend in die zweite Mannschaft der Kiezkicker. In der Regionalliga Nord kommt Posselt bislang auf knapp 50 Einsätze für St. Pauli II und den VfB Lübeck.

Sportdirektor Florian Riedel lobt das Profil des Neuzugangs: „Wir beobachten John schon seit Längerem und sind überzeugt, dass seine Intensität gegen den Ball, zusammen mit seinen Qualitäten vor dem Tor – in der Luft wie am Boden – uns definitiv verstärken werden. In der vergangenen Regionalliga-Saison zählte er zu den auffälligsten Spielern im Norden. John bringt als junger Spieler genau die Attribute mit, die in unser Anforderungsprofil passen – wir sind sicher, dass alle Seiten von diesem Schritt profitieren werden.“