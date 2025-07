TSV Havelse kassiert deutliche Niederlage gegen Arminia Bielefeld

Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC am Dienstag musste der TSV Havelse im vierten Testspiel der Sommervorbereitung eine klare 1:7-Niederlage gegen Zweitligist Arminia Bielefeld hinnehmen. Gespielt wurde am Donnerstagabend vor rund 600 Zuschauern auf dem Trainingsgelände der Ostwestfalen. Die Partie wurde von Schiedsrichter Yannick Rupert geleitet, assistiert von Nils Hasse und Arthur Armes.

Bereits in der sechsten Spielminute eröffnete Boakye den Torreigen für die Gastgeber. Zwar kam Havelse anschließend besser in die Partie, konnte sich offensiv jedoch kaum durchsetzen. Bielefeld erhöhte noch vor der Pause durch einen Eckballtreffer von Felix (21.) und einen Abschluss von Sarenren Bazee (31.) auf 3:0.

Für den TSV Havelse steht bereits das nächste Vorbereitungsspiel an: Am Sonntag trifft das Team in Sarstedt beim FC Ruthe auf die U21 des SC Paderborn aus der Regionalliga West. Anstoß ist um 15:00 Uhr.