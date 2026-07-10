TSV Havelse im Porträt: Vom Absteiger zur Rettung

Neustart beim TSV. – Foto: #inkognitophotography

Des einen Leid ist des anderen Freud. Nachdem der TSV 1860 München aufgrund seiner finanziellen Probleme zwangsabsteigen musste, begann beim TSV Havelse der Jubel. Der Klub aus dem Umland von Hannover war sportlich abgestiegen, hatte bereits einen Kader für die Regionalliga zusammengestellt und erlebte dennoch den Klassenerhalt. Weil Havelse bislang noch nie auf Fortuna Düsseldorf getroffen ist, stellen wir den kommenden Gegner der Rheinländer genauer vor.

Havelse ist ein Stadtteil von Garbsen, einer Stadt im Umland von Hannover. Von Größe und Lage her lässt sich Garbsen durchaus mit Hilden vergleichen: Beide Städte haben ungefähr 60.000 Einwohner und grenzen an die Landeshauptstadt ihres jeweiligen Bundeslandes. Im Stadtteil Havelse selbst leben gut 5.000 Menschen, also ungefähr so viele wie im Düsseldorfer Stadtteil Hamm.

Die Spielklasse erwies sich allerdings als zu hoch. Nach nur einem Jahr stieg Havelse wieder ab, anschließend ging es etappenweise bis in die sechstklassige Landesliga Hannover hinunter. Erst ab 2008 arbeitete sich der Verein schrittweise wieder nach oben.

In der Saison 1990/91 erlebte der Verein den größten Erfolg seiner Geschichte. Unter Trainer Volker Finke, der später durch seine langjährige Amtszeit beim SC Freiburg bundesweit bekannt wurde, schaffte der TSV den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Der sportliche Klassenerhalt in der 3. Liga fehlt noch

In der 2008 eingeführten 3. Liga hat Havelse den sportlichen Klassenerhalt bislang noch nie geschafft. Bei der ersten Teilnahme ging es als Tabellen-19. mit 23 Punkten direkt wieder runter. In der vergangenen Saison holte der Klub immerhin 35 Zähler, lag am Ende aber dennoch acht Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Auch in der kommenden Spielzeit dürfte Havelse erneut zu den Außenseitern gehören. Der Klassenerhalt wäre deshalb eine große sportliche Leistung.

Deniz Undav begann in Havelse

Der TSV Havelse hat sogar einen deutschen Nationalspieler hervorgebracht, wenn auch mit einiger Verzögerung. Deniz Undav spielte zunächst ein Jahr für die U19 der Niedersachsen, bevor er den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft schaffte.

Dort deutete sich sein Talent bereits an: In 72 Einsätzen erzielte Undav 37 Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Anschließend wechselte der Angreifer zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig und setzte seine Karriere später auf deutlich größerer Bühne fort.

Samir Ferchichi vereint zwei Aufgaben

Seit dem 21. September 2022 trägt Samir Ferchichi die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft. Der Deutsch-Tunesier, der in Minden geboren wurde, arbeitet bereits seit 2018 für den Verein. Zuvor trainierte er verschiedene Jugendmannschaften und war als Sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich tätig.

Seit dem 1. Juli ist Ferchichi neben seinem Traineramt auch Sportlicher Leiter der ersten Mannschaft. Damit liegen die sportliche Planung und die Arbeit auf dem Platz in einer Hand.

Havelse baut den Kader fast komplett um

Nach dem Abstieg haben 23 Spieler den Klub verlassen. Der bekannteste Abgang dürfte Nassim Boujellab sein, der beim FC Schalke 04 einst auch in der Bundesliga zum Einsatz kam.

In den vergangenen Tagen hat Havelse zahlreiche Spieler verpflichtet. Zu den erfahrensten Zugängen zählen Kwasi Wriedt von Alemannia Aachen und Kevin Schumacher vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Wriedt gewann mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern München bereits die Meisterschaft in der 3. Liga.

Darüber hinaus setzt Havelse vor allem auf jüngere Spieler. Eric Voufack, Jesse Tugbenyo, Marc Richter, Leonardo Posadas sowie das bisherige Schalker Regionalliga-Duo Alexander Guiddir und Max Lamby sollen dem neu zusammengestellten Kader zusätzliche Qualität geben.

Der TSV Havelse geht damit erneut als Außenseiter in die Saison, doch der unverhoffte Klassenerhalt bietet dem Verein eine weitere Chance, sich in der 3. Liga zu behaupten.