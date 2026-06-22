TSV Havelse geht mit neuer Führungsstruktur in die 3. Liga Daniel Wolter führt den Verein weiter – Samir Ferchichi übernimmt zusätzliche Verantwortung von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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Nach der gesicherten Lizenz für die Saison 2026/27 treibt der TSV Havelse seine Planungen für das kommende Drittligajahr weiter voran. Der Verein setzt dabei auf Kontinuität in der Führung und schafft gleichzeitig neue Strukturen im sportlichen Bereich. Mit Daniel Wolter und Samir Ferchichi übernehmen zwei bekannte Gesichter die Verantwortung für die weitere Entwicklung des Klubs.

An der Spitze des Vereins bleibt Daniel Wolter. Der geschäftsführende 1. Vorsitzende wird auch künftig die wirtschaftliche und strategische Gesamtverantwortung für den TSV Havelse tragen und die Rahmenbedingungen für den Profibereich schaffen. Damit setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität und den wirtschaftlich nachhaltigen Kurs, der in den vergangenen Jahren die Grundlage für die sportliche Entwicklung bildete.

Ferchichi übernimmt sportliche Leitung Auch auf der Trainerbank setzt der TSV Havelse auf Beständigkeit. Cheftrainer Samir Ferchichi bleibt trotz Angeboten aus dem Profifußball beim Verein und wird seine Aufgaben deutlich erweitern. Neben seiner Tätigkeit als Cheftrainer übernimmt der 39-Jährige künftig zusätzlich die sportliche Leitung des Vereins. Damit verantwortet Ferchichi nicht nur die Mannschaft auf dem Platz, sondern auch die sportliche Ausrichtung des Klubs.