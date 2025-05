TSV Havelse gegen Kickers Emden – das Duell der Gegensätze

Die sportlich entscheidenden Fragen sind für den TSV Havelse längst beantwortet. Die Meisterschaft in der Regionalliga Nord ist eingefahren, der Fokus richtet sich langsam auf das, was danach kommt. Und doch dürfte das Heimspiel gegen Kickers Emden am Freitagabend für Trainer Samir Ferchichi und sein Team mehr sein als bloß eine Pflichtübung unter Flutlicht.