TSV Havelse empfängt Erzgebirge Aue zum Schlüsselspiel Direktes Duell im Tabellenkeller am Freitagabend im Eilenriedestadion

– Foto: Julien Christ / sportfotografi

Am 22. Spieltag der 3. Liga steht für den TSV Havelse ein wegweisendes Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Am Freitagabend gastiert der FC Erzgebirge Aue im Eilenriedestadion, Anstoß ist um 19.00 Uhr. Für beide Mannschaften besitzt die Partie hohe Bedeutung, da sich beide Teams im unteren Tabellendrittel befinden.

Aue unter Druck – auswärts bislang ohne Konstanz Der FC Erzgebirge Aue bleibt in dieser Saison hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Nach 21 Spieltagen belegt die Mannschaft von Trainer Jens Härtel mit 22 Punkten Rang 17 und damit einen direkten Abstiegsplatz. Das Torverhältnis von 24:33 unterstreicht die bislang fehlende Stabilität. Zum Jahresende setzte Aue zwar noch positive Akzente, unter anderem mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Schweinfurt, doch der Start in die Rückrunde verlief enttäuschend. Niederlagen bei Hansa Rostock (1:2) und zuletzt im Heimspiel gegen den SSV Ulm (0:3) erhöhten den Druck weiter. Besonders auswärts tun sich die Sachsen schwer: Sechs Punkte aus zehn Spielen bedeuten einen der schwächsten Auswärtswerte der Liga.

Hinzu kommt ein personeller Rückschlag. Kapitän Ryan Malone fehlt nach seiner Roten Karte am vergangenen Spieltag gesperrt. Offensiv ruht ein Teil der Hoffnung auf Eric Uhlmann, der mit zwei Toren und vier Vorlagen bislang der erfolgreichste Scorer der Gäste ist. Für ihn ist die Partie zugleich eine Rückkehr nach Hannover, wo er in der Vorsaison für die U23 von Hannover 96 spielte. Kurzfristig verstärkte sich Aue zudem mit Stürmer Vincent Ocansey, der bis Saisonende von Arminia Bielefeld ausgeliehen wurde. Erinnerung an das Hinspiel Das Aufeinandertreffen am dritten Spieltag markierte das erste Pflichtspielduell beider Vereine. Der TSV Havelse ging damals durch John Posselt in Führung, musste sich am Ende jedoch mit 1:2 geschlagen geben. Die Treffer für Aue erzielten Simnica und Eric Uhlmann. Am Freitag kommt es nun erstmals zu einem Duell der beiden Klubs in Hannover.