TSV Havelse empfängt 1860 München

Löwen bleiben hinter Erwartungen zurück Der TSV 1860 München belegt aktuell Rang neun. Mit 33 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski bereits elf Zähler hinter Spitzenreiter Energie Cottbus. Vor Saisonbeginn zählten die Löwen noch zum engeren Kreis der Aufstiegsfavoriten, bislang konnte das Team diese Rolle jedoch nicht bestätigen. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsleistungen. Im Grünwalder Stadion sammelte 1860 22 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Heimteams der Liga. In der Fremde hingegen tun sich die Münchener schwer: Elf Punkte aus elf Spielen bedeuten lediglich Rang 15 in der Auswärtstabelle. Auch der Start ins neue Jahr verlief ohne Sieg. Drei Unentschieden gegen Rot-Weiss Essen, den VfL Osnabrück und Alemannia Aachen sowie zuletzt eine 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart II lassen die Münchener weiter auf den ersten Rückrundensieg warten.

Gefährlichster Angreifer ist Sigurd Haugen mit neun Saisontoren. Das Offensivduo Kevin Volland und Florian Niederlechner steuerte zusammen 14 Scorerpunkte bei, wird jedoch gelbgesperrt fehlen – ein spürbarer Verlust für die Gäste. Bilanz spricht für die Löwen Historisch betrachtet hat Havelse gegen 1860 bislang wenig Zählbares geholt. In fünf Pflichtspielen gelang lediglich ein Remis – datiert vom Mai 1992 in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Das bislang letzte Heimduell in der Drittliga-Saison 2021/2022 ging mit 2:3 verloren. Auch das Hinspiel im September endete unglücklich: Nach einer Aufholjagd und dem späten Ausgleich durch John Posselt kassierte Havelse in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Treffer.