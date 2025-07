TSV Havelse chancenlos gegen Paderborns U21

Mit Tempo und Rückkehrer Marko Ilic begann der TSV vielversprechend. Ilic verbuchte in der 13. Minute auch den ersten Torschuss für Havelse – zugleich blieb es der einzige nennenswerte Abschluss der Havelser im ersten Durchgang. Ab der 15. Minute übernahmen die Gäste die Spielkontrolle. Bugenhagen erzielte die Führung (18.), De Jong (21., 41.) und Ritter (34.) schraubten das Ergebnis auf 0:4 zur Pause.

Zur zweiten Halbzeit nahm Havelse nur zwei personelle Veränderungen vor: Schindler kam für Jaeschke, Özdemir ersetzte Ilic. Doch Paderborn setzte die Dominanz fort und erhöhte durch De Jong und Rabak auf 0:6. Erst in der Schlussphase kam Havelse durch zwei Treffer (74., 80.) zu Ergebniskosmetik, ehe Ritter mit seinem zweiten Tor den 2:7-Endstand markierte (86.).

Nach Abpfiff durch Schiedsrichter Schulz war die vierte Niederlage der Vorbereitung besiegelt – und fiel erneut deutlich aus.

Der TSV Havelse wird in der kommenden Woche ins Trainingslager aufbrechen, um sich gezielt auf den Saisonstart in der 3. Liga vorzubereiten. Das erste Punktspiel steht am Samstag, dem 2. August 2025, um 14:00 Uhr gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim an.