TSV Havelse bleibt in der 3. Liga - Großer Jubel in Hamburg!

TBS Pinneberg darf aufsteigen! – Foto: IMAGO IMAGES

Jetzt ist die Entscheidung gefallen - und sie verändert den Hamburger Amateurfußball bis tief in die Ligen. Der TSV Havelse bleibt nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 München in der 3. Liga. Damit wird aus einem sportlichen Abstieg doch noch der Klassenerhalt am Grünen Tisch. Für Hamburg bedeutet das: FC St. Pauli II hält die Klasse in der Regionalliga Nord, TBS Pinneberg steigt nach über 30 Jahren in die Oberliga Hamburg auf, und auch darunter verschieben sich weitere Aufstiegsplätze.

Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Donnerstag mit: "Die Münchner haben die gestellte wirtschaftliche Bedingung nicht erfüllt und daher keine Zulassung für die 3. Liga erhalten. Den frei gewordenen Startplatz nimmt der TSV Havelse ein. Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/2026 nach. Sie haben alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt."

Die Kettenreaktion war seit Tagen bekannt, aber erst jetzt ist sie endgültig. Havelse war als erster sportlicher Absteiger der 3. Liga der direkte Nachrücker, nachdem 1860 München die Zulassung nicht erhalten hatte. Die Niedersachsen hatten die erforderlichen Unterlagen eingereicht, als Spielstätte erneut das Eilenriedestadion benannt und zuletzt bereits positive Signale aus dem Norddeutschen Fußball-Verband erhalten. Nun ist klar: Havelse bleibt Drittligist.

Damit verschwindet die U23 aus der Hamburger Oberliga-Rechnung. Der Hamburger Fußball-Verband hatte vorsorglich zwei Staffeleinteilungen veröffentlicht: eine mit St. Pauli II in der Oberliga und eine ohne. Durch die Havelse-Entscheidung greift nun die Variante ohne St. Pauli II. In der Oberliga ist damit der Platz frei, den sich TBS Pinneberg sportlich erspielt hatte.

Die erste direkte Folge betrifft St. Pauli II. Die U23 des Kiezklubs wäre sportlich aus der Regionalliga Nord abgestiegen, profitiert nun aber davon, dass Havelse nicht in die Regionalliga zurückkehrt. Dadurch bleibt in der vierten Liga ein Platz frei - und St. Pauli II hält als erster Absteiger doch noch die Klasse.

TBS Pinneberg steigt in die Oberliga auf

Für TBS Pinneberg ist es der historische Moment. Nach über 30 Jahren kehrt der Verein in die höchste Hamburger Spielklasse zurück. Sportlich hatte TBS seine Aufgabe schon erledigt: Nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Bramfelder SV gewann die Mannschaft von Burak Bayram das Rückspiel der Oberliga-Relegation mit 7:0 und setzte sich nach Hin- und Rückspiel klar mit 9:2 durch.

Damals war noch offen, ob dieser Relegationssieg tatsächlich zum Aufstieg reicht. Der Aufstieg des Eimsbütteler TV in die Regionalliga Nord hatte den ersten Teil der Tür geöffnet. Die Havelse-Entscheidung öffnet nun auch die zweite. TBS ist Oberligist.

Für den Klub ist das auch deshalb besonders, weil er im Vorjahr noch in der Relegation an SV Curslack-Neuengamme gescheitert war. Diesmal hat TBS nicht nur sportlich geliefert, sondern darf den Erfolg nun auch offiziell einordnen: Die Landesliga-Zeit endet, die Oberliga beginnt.

>>> Hier gibt es die finale Staffeleinteilung im Hamburger Fußball-Verband 2026/27

Nikola Tesla und Wentorf waren schon vorher gerettet

Ein Teil der Hamburger Kettenreaktion war bereits durch den ETV-Aufstieg fix. FK Nikola Tesla hält dadurch die Klasse in der Oberliga Hamburg. Der Aufsteiger hatte lange zittern müssen, bleibt nun aber in Hamburgs höchster Spielklasse. Absteigen müssen aus der Oberliga damit SV Halstenbek-Rellingen, FC Türkiye Wilhelmsburg und SV Curslack-Neuengamme.

Auch SC Wentorf durfte bereits jubeln. Der Bezirksliga-Vizemeister hatte in der Bezirksliga Hamburg Ost eine starke Saison gespielt, 69 Punkte geholt und 96 Tore erzielt, den Meistertitel aber nur wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Meiendorfer SV verpasst. Als bester Zweitplatzierter aller Bezirksligen steigt Wentorf durch den ETV-Aufstieg in die Landesliga auf.

Weitere Aufsteiger profitieren

Durch die Havelse-Entscheidung und den daraus folgenden Klassenerhalt von St. Pauli II kommen nun weitere Effekte hinzu. TBS Pinneberg rückt in die Oberliga auf, wodurch in der Landesliga ein zusätzlicher Platz frei wird. Davon profitiert TuS Germania Schnelsen als nächster Bezirksliga-Vizemeister. Germania geht damit in die Landesliga.

Auch in den darunterliegenden Klassen wird die Entscheidung spürbar. Insgesamt entstehen zusätzliche Aufstiegsplätze in Bezirksliga und Kreisliga. Die genaue finale Umsetzung richtet sich nach den offiziellen Verbandsregelungen und Staffeleinteilungen, doch klar ist: Die Havelse-Entscheidung sorgt nicht nur oben für Bewegung, sondern belohnt mehrere Mannschaften, die ihre Saison zunächst als knapp gescheiterte Aufstiegskandidaten beendet hatten.

>>> Hier gibt es die finale Staffeleinteilung im Hamburger Fußball-Verband 2026/27

Oberliga Hamburg ist nun ohne St. Pauli II klar

Für die Gamesright Oberliga Hamburg bedeutet die Entscheidung: St. Pauli II spielt nicht in der Oberliga, sondern weiter Regionalliga. TBS Pinneberg nimmt den freien Platz ein. Damit ergibt sich für die Oberliga Hamburg 2026/27 folgendes Feld:

Altona 93, TSV Buchholz 08, WTSV Concordia, die TuS Dassendorf, FC Eintracht Norderstedt II, ETSV Hamburg, TuRa Harksheide, HEBC, HT 16, Niendorfer TSV, FK Nikola Tesla, USC Paloma, TSV Sasel, FC Süderelbe, TBS Pinneberg, FC Teutonia 05, SC Victoria Hamburg und SC Vorwärts-Wacker Billstedt.

Damit bekommt die Liga eine zusätzliche große Geschichte: TBS Pinneberg kommt als Aufsteiger mit enormer Euphorie dazu, während St. Pauli II aus dem Oberliga-Feld herausfällt und weiter in der Regionalliga Nord bleibt.

Regionalliga Nord ebenfalls geklärt

Auch die Regionalliga Nord bekommt durch Havelse Klarheit. Der TSV Havelse bleibt in der 3. Liga und taucht damit nicht im Regionalliga-Feld auf. St. Pauli II bleibt dafür drin. Aus Hamburger Sicht spielen damit Hamburger SV II, FC St. Pauli II, FC Eintracht Norderstedt und der frisch aufgestiegene Eimsbütteler TV in der Regionalliga Nord.

Für den ETV ist der Aufstieg ohnehin die große sportliche Geschichte dieser Tage. Die Mannschaft von Can Timo Schultz gewann die Aufstiegsrunde mit drei Siegen aus drei Spielen und 15:4 Toren. Gemeinsam mit dem SV Todesfelde schaffte Eimsbüttel den Sprung nach oben. Genau dieser ETV-Aufstieg war der erste Auslöser der Hamburger Folgeeffekte.

Eine Entscheidung mit vielen Gewinnern

Die Havelse-Entscheidung beendet damit eine außergewöhnliche Phase voller Rechnungen, Varianten und Wartezeiten. 1860 München steigt wegen der fehlenden Zulassung aus der 3. Liga ab. Havelse bleibt als erster sportlicher Absteiger drin. St. Pauli II hält die Regionalliga. TBS Pinneberg steigt in die Oberliga auf. Nikola Tesla bleibt Oberligist. Wentorf und Germania Schnelsen dürfen in die Landesliga.

Für viele Vereine ist aus einer zunächst bitteren oder unsicheren Lage doch noch ein Erfolg geworden. Besonders TBS Pinneberg erlebt den größten Sprung: Der Verein hatte sportlich geliefert, musste aber auf Entscheidungen über der eigenen Liga warten. Nun ist klar, dass das 7:0 gegen Bramfeld mehr war als ein Relegationssieg auf Vorrat. Es war der Aufstieg.

Hamburgs Amateurfußball hat seine nächste große Kettenreaktion erlebt - und diesmal ist sie endgültig.

>>> Hier gibt es die finale Staffeleinteilung im Hamburger Fußball-Verband 2026/27

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