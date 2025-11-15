TSV Hartpenning trennt sich von Wacco Schmid

Der TSV Hartpenning und sein Trainer Sebastian „Wacco“ Schmid gehen ab sofort getrennte Wege. Zum Jahresabschluss steht damit nun die wohl überraschendste Trennung seit längerer Zeit fest.

In der Winterpause der Saison 2023/24 übernahm Schmid und führte den TSV in derselben Spielzeit auf einen soliden dritten Rang. Obwohl man im Folgejahr mit 94 Treffern die A-Klasse förmlich zerschoss, reichte es abermals nur für den unbeliebten dritten Platz.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, die vor allem durch verletzungsbedingte Ausfälle in der Offensive leicht erklärbar waren, stehen die Hartpenninger aktuell auf dem vierten Tabellenrang. Mit fünf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze ist der TSV jedoch in Schlagdistanz. Zudem ist Hartpenning seit elf Spielen ungeschlagen und befindet sich damit in einer Aufwärtsspirale. Dennoch entschied man sich in einem persönlichen Gespräch, die Zusammenarbeit zu beenden.

„Wir haben uns zusammengesetzt, und dann haben wir uns im gemeinsamen Konsens darauf geeinigt, dass ein neuer Trainer vielleicht noch mal einen neuen Impuls setzen kann“, berichtet Schmid selbst. Obwohl diese Mitteilung für viele Verfolger der A-Klasse überraschend kam, erfolgt die finale Entscheidung bewusst. „Wir stehen wieder so da wie in den letzten Jahren und wollten einfach die Reißleine ziehen, sodass wir mit neuem Elan in die Rückrunde starten können“, meint Hartpennings Spatenleiter Hubert Betzinger.

Mit dieser Entscheidung sendet der TSV ein deutliches Signal in Richtung der Konkurrenz, dass sie alles für den großen Aufstiegswunsch geben und in der Frühjahresrunde nochmal oben angreifen möchten.

Mit Florian Voit übernimmt nun ein altbekanntes Gesicht im Landkreis. Der 34-Jährige sammelte in seiner Spielerkarriere einige Minuten in der Landes- und sogar Bayernliga und wechselte bereits vor einem Jahr als Spieler aus Miesbach nach Hartpenning. Nun soll er den TSV bei seiner ersten Trainerstation im Männerbereich zum Kreisklassen-Aufstieg führen und den Spielern einen neuen Input geben.

„Mit Florian Voit haben wir jetzt einen Trainer, der schon ein Jahr lang dabei war und die Spieler kennt. Es ist also keiner, der sich erst noch orientieren muss“, erklärt Betzinger. Zudem sei Voit sehr beliebt und ein junger vielversprechender Trainer, den der TSV gerne langfristig an sich binden wollte.

Neben dem Wechsel an der Seitenlinie hat sich auch bereits im Kader etwas verändert. Die zwei wichtigen offensiven Stützen Ivan und Dario Juric schließen sich ab sofort der DJK Darching an. Insbesondere der Abgang von Dario Juric schmerzt besonders. Er erzielte alle der letzten drei Hartpenninger Treffer selbst.