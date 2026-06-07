TSV Hartpenning liegt zurück – und hat „nichts zu verlieren"

Gegner auf Augenhöhe: Rottach-Egern (blau) geht mit knappem Vorsprung in die Relegation gegen Hartpenning. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Im Rückspiel der Relegation am Sonntag muss der TSV Hartpenning nochmal alles geben. Der FC Rottach-Egern gewann das Hinspiel 1:0.

Durch den Treffer von FC-Kapitän Samet Yilmazer in der Schlussphase des Hinspiels reist der Kreisklassist aus Rottach-Egern mit einem Tor Vorsprung in den Landkreisnorden. Mit 67 Treffern aus 22 Spielen ist die zweitbeste Offensive der A-Klasse 4 auf einen solchen Fall jedoch bestens vorbereitet.

Nur zwei von insgesamt 13 Relegationsspielen im Kreis Zugspitze lockten mehr Zuschauer an als das Landkreisduell zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Hartpenning. Ganze 590 Fußballbegeisterte pilgerten am Donnerstagnachmittag aus dem gesamten Landkreis ins Stadion am Birkenmoos. Beim alles entscheidenden Rückspiel in Hartpenning erwartet der TSV an diesem Sonntag ab 15 Uhr einen ähnlichen Andrang.

„Wir brauchen das Tor. Ich denke, es wird ein offenes und hitziges Spiel“, mutmaßt Hartpennings Trainer Florian Voit, der abermals auf einen voll besetzten Kader zurückgreifen kann. Er geht davon aus, dass es am Sonntag besonders auf den Start ins Spiel ankommen werde. Außerdem seien Kleinigkeiten wie einfache Fehler im Spielaufbau oder die individuelle Klasse einzelner Spieler ausschlaggebend.

"Haben nichts zu verlieren, genau so werden wir auch spielen“

„Wir haben nichts zu verlieren, und genau so werden wir auch spielen“, sagt Voit. „Die Zuschauer können sich auf ein super Spiel freuen.“ An der taktischen Ausrichtung will der Trainer im Vergleich zum Hinspiel nichts ändern. Am Birkenmoos hat sich der TSV in ein Mittelfeldpressing zurückgezogen und auf Konterchancen gelauert. „Jeder weiß, dass er nochmal die gleiche Performance abliefern muss, und dann wird es hoffentlich am Ende belohnt.“

Auch der FC Rottach-Egern will, anders als im Hinspiel, besser und selbstbewusster in die Partie starten. „Das Ergebnis am Donnerstag war der individuellen Klasse zu verdanken“, sagt FC-Trainer Veit Habersetzer. „Der Spielverlauf gab das nicht her, weshalb es für Sonntag wenig Relevanz hat.“

"Nicht zu Unrecht in der Rückrunde ungeschlagen"

Dennoch ebne der Vorsprung die „eine oder andere taktische Möglichkeit“. „Die Lehren aus dem Hinspiel sind, dass Voits Team gut eingestellt ist und nicht zu Unrecht in der Rückrunde ungeschlagen war“, warnt Habersetzer, der am Sonntag ebenfalls aus dem Vollen schöpfen kann.

Das bedeutet auch, dass der sichtlich angeschlagene Rottacher Top-Stürmer Tobias Schlichtner zur Verfügung steht. Habersetzer: „Wir freuen uns auf das Rückspiel gegen einen extrem spielstarken, aber fairen Gegner.“