TSV Hartpenning kämpft in Rottach-Egern um den Aufstieg

Erneut in der Relegation: Der FC Rottach-Egern um Kilian Haimerl (am Ball) will gegen Hartpenning den Platz in der Kreisklasse verteidigen. – Foto: Max Kalup

Der TSV Hartpenning hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Jetzt trifft das Team am Donnerstag um 15 Uhr auf den FC Rottach-Egern, der bereits zweimal den Klassenerhalt in der Relegation sichern musste.

Gerade in der Saison 2023/24 war das nichts für schwache Nerven: Gegen den TSV Schliersee setzte sich Rottach-Egern nach einem 0:2 im Hinspiel erst durch eine Aufholjagd und im Elfmeterschießen durch. Ginge es nach Habersetzer, dürfte sein Team dieses Mal frühzeitiger für die Vorentscheidung sorgen. „Ich habe Vertrauen in meine Spieler“, bekräftigt er.

Relegationsspiele entwickeln sich gerne zu einem packenden Krimi. Davon kann der FC Rottach-Egern ein Lied singen. „Wir bringen schon eine gewisse Relegationserfahrung mit“, sagt Trainer Veit Habersetzer. Seine Mannschaft musste bereits am Ende der Saison 2022/23 und 2023/24 den Klassenerhalt in der Kreisklasse durch zwei abschließende Entscheidungsspiele sichern.

Der Gegner ist aber eine harte Nuss: Der TSV Hartpenning ist in diesem Jahr noch ungeschlagen, und kassierte über die gesamte Saison hinweg lediglich eine Niederlage in der A-Klasse 4. Trotzdem reichte es am Ende „nur“ für Platz zwei. Damit hadert TSV-Trainer Florian Voit allerdings nicht: „Fischbachau, Warngau und Wörnsmühl haben ebenfalls eine bärenstarke Saison gespielt, weshalb es nicht leicht ist, am Ende ganz oben zu stehen.“ Immerhin die beiden letztgenannten konnte der TSV hinter sich lassen, was der Trainer als „Wahnsinnserfolg“ sieht. „Wir sind stolz, diese beiden Relegationsspiele bestreiten zu dürfen.“

"Ganzes Dorf" steht hinter dem TSV Hartpenning

Den Gegner an diesem Donnerstag haben die Hartpenninger bereits vorab beobachtet und sehen in den Rottachern eine „kämpferische Mannschaft mit viel Qualität nach vorne“. Diese Vorzüge stellte das Team aus dem Tegernseer Tal gerade zum Saisonende nochmal unter Beweis. Das letzte Spiel gegen Hausham klammert Habersetzer zwar aus, da hier bereits einige Spieler mit Blick auf die Relegation geschont wurden. Zuvor zeigte die Formkurve bei der knappen 2:3-Niederlage gegen den Meister Kreuth sowie dem 1:0-Erfolg gegen die SG Gaißach/Wackersberg aber nach oben.

„Wenn wir mit derselben Einstellung in die Relegationsspiele gehen, bin ich positiv gestimmt“, sagt Habersetzer. Verzichten muss er an diesem Donnerstag neben den Langzeitverletzten auf zwei weitere Ausfälle, die urlaubs- oder berufsbedingt das Spiel unter der Woche nicht schaffen.

Hartpenning hingegen kann nahezu aus den Vollen schöpfen und hofft, den Schwung aus der Saison mitnehmen zu können. „Wir müssen die zweimal 90 Minuten dagegenhalten und unsere Stärken ausspielen“, fordert Voit und betont: „Alle Jungs sind heiß. Wir kommen mit dem kompletten Team, und ein ganzes Dorf steht hinter uns.“ Der erste Teil des Relegationskrimis ab 15 Uhr in Rottach-Egern kann also beginnen.