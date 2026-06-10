TSV Hartberg präsentiert Trainerteam rund um Markus Schopp

– Foto: TSV Hartberg

Ein Spielanalyst wird das Trainerteam zum Trainingsstart noch komplettieren.

Sargon Duran ist der einzig 'echte Neuzugang' und war zuletzt eineinhalb Jahre Co-Trainer beim SK Sturm. Der 39-Jährige Wiener und UEFA-Pro-Lizenz Inhaber verfügt schon über viel Erfahrung in seiner Rolle als Assistenztrainer.

Manuel Prietl kommt quasi aus dem eigenen Stall und rückt von der Amateurmannschaft in die Kampfmannschaft auf. Unter Markus Karner fungierte er zuletzt zwei Jahre als Co-Trainer und war mitverantwortlich für den Aufstieg in die Regionalliga. Der 34-Jährige Steirer war auch schon als Spieler in der Saison 2011/12 für den TSV Hartberg tätig.