TSV Hartberg präsentiert Trainerteam rund um Markus Schopp

Sargon Duran und Manuel Prietl fungieren als Assistenztrainer. Christian Dobnik bleibt Tormanntrainer. Christoph Glashüttner übernimmt die Position des Athletiktrainers und Performanceanalysten.
Sargon Duran ist der einzig 'echte Neuzugang' und war zuletzt eineinhalb Jahre Co-Trainer beim SK Sturm. Der 39-Jährige Wiener und UEFA-Pro-Lizenz Inhaber verfügt schon über viel Erfahrung in seiner Rolle als Assistenztrainer.
Manuel Prietl kommt quasi aus dem eigenen Stall und rückt von der Amateurmannschaft in die Kampfmannschaft auf. Unter Markus Karner fungierte er zuletzt zwei Jahre als Co-Trainer und war mitverantwortlich für den Aufstieg in die Regionalliga. Der 34-Jährige Steirer war auch schon als Spieler in der Saison 2011/12 für den TSV Hartberg tätig.
Christian Dobnik bleibt Tormanntrainer und hat bereits die letzten zwei Saisonen gute Arbeit mit Sallinger, Hülsmann & Co. geleistet. Der Vertrag mit dem 39-jährigen Klagenfurter wurde verlängert.
Christian Glashütter kehrt nach Hartberg zurück und wird sich um die Fitness der Spieler intensiv kümmern. Der 37-jährige Steirer war von Juli 2019 bis Dezember 2024 bereits für den TSV im Einsatz und auch Teil des Schopp-Trainerteams. Nach eineinhalb Jahren beim SK Sturm ist die Rückkehr zu unseren Blau-Weißen perfekt.
Herzlich Willkommen beim TSV und alles Gute zum gesamten Trainerteam in Hartberg. Auf eine erfolgreiche Zeit!