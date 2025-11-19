TSV Hardthausen - VfB Neuhütten 2:3 (2:1)

Beim Tabellennachbarn fand der VfB gut in die Partie. Luca Hammel und Silas Mehl kamen früh zu ihren

Gelegenheiten, in Führung gingen aber die Hausherren mit ihrer ersten Torchance (16.). Nach einem Eckball

glich Luca Hammel per Kopf aber beinahe postwendend aus (18.). Auf der anderen Seite nutzten auch die

Gastgeber einen Eckball um wieder in Führung zu gehen (24.). Mitte der ersten Halbzeit wirkte Hardthausen in

einem offenen Spiel torgefährlicher, speziell wenn es über die Außen ging musste der VfB defensiv höllisch

aufpassen. Kurz vor dem Seitenwechsel vergab Luca Hammel eine gute Möglichkeit auf den erneuten

Ausgleich.

Die zweite Halbzeit begann mit zwei dicken Gelegenheiten für den VfB. Zunächst legte Luca Hammel das Leder

hauchzart am Gehäuse vorbei, nur wenig später agierte Erik Kettner nach starker Einzelleistung vielleicht etwas

zu uneigennützig: schlussendlich geriet der Abschluss von Patrick Köhler aus 16 Metern zu zentral auf den

Torhüter. In der Folge bearbeiteten sich beide Teams weiter mit vollem Einsatz, aber jederzeit fair. Der VfB

stand defensiv nun sehr sicher und ließ praktisch nichts mehr zu. Offensiv ließ man nicht nach und kam immer

wieder zu Möglichkeiten. Silas Mehl scheiterte per Kopf am Torhüter, Luca Hammel setzte seinen Kopfball

knapp vorbei. Nach 85 Minuten wurde Jean-Pierre Löffler nach Hammel-Vorarbeit im Sechzehner gelegt und

Marvin Lang verwandelte den Foulelfmeter zum hochverdienten 2:2. Luca Hammel hätte nur eine Minute später

beinahe das 2:3 erzielt, der Siegtreffer sollte aber erneut per Foulelfmeter fallen: Jean-Pierre Löffler wurde nach

starker Einzelleistung in höchster Not im Strafraum gefoult und erneut verwandelte Marvin Lang souverän (89.).

In der Nachspielzeit traf Jean-Pierre Löffler noch den Pfosten, in Gefahr geriet der VfB nicht mehr und siegte

nach sehr guter Leistung.