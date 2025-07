TSV Hambach: Führungsrollen werden neu besetzt

Anspruch und Wirklichkeit: In die Runde gegangen, sich in der A-Liga mit dem neuen Trainer Marco John zu etablieren, kann man festhalten: Diese Zielsetzung wurde umgesetzt. Am Ende stand ein ordentlicher zehnter Tabellenplatz mit 38 Punkten. „Wir hatten einiges an Veränderungen zu verkraften. Allein deshalb bin ich mit dem Abschneiden sehr zufrieden“, lobt TSV-Vorstandsmitglied Robin Wolff, der sich zudem darüber freut, dass die Aufstiegseuphorie trotz zweier Schwächephasen zu Beginn der Runde und nach der Winterpause mitgenommen werden konnte.

Was war gut? „Unsere Fitness war richtig gut. Wir waren in der Lage, über 90 Minuten und länger zu marschieren.“ Für Wolff ein wichtiger Aspekt für das gute Abschneiden der Hambacher.

Was geht besser? Keine Frage, mit 81 Gegentoren stellte der TSV Hambach eine der schwächsten Defensiven der A-Liga. Daran gilt es im Hinblick auf die Anfang August beginnende neue Saison zu arbeiten. „Das waren natürlich viel zu viele Tore, die wir kassiert haben. Das lag aber in erster Linie an den vielen hohen Niederlagen zu Beginn der Saison“, erinnert sich Robin Wolff, der in dieser Phase eine noch nicht ganz so gefestigte Mannschaft sah. Ebenfalls interessant: In der Auswärtstabelle belegte der TSV mit 18 Punkten einen beachtlichen fünften Platz. 20 Punkte auf dem heimischen Sportplatz bedeuteten hingen nur Platz elf. Wolff: „Natürlich ist es unser Ziel, zu Hause wieder mehr Spiele zu gewinnen.“

Wer kommt? Mit Tobias Ferch kommt ein erfahrener Spieler in den Heppenheimer Stadtteil. „Tobias hat schon in der Kreisoberliga beim SV Lörzenbach seine Klasse unterstrichen und lief dort als Kapitän auf“, betont Wolff, der sich durch den Zugang mehr Struktur im Spiel des TSV erhofft. Zudem stößt M-Nour Ktneh (VfR Fehlheim II) zu den Hambachern. In der Rückrunde der vergangenen Saison fing Kevin Mink mit dem Fußballspielen wieder an.

Wer geht? Mit Christian Franken, er beendete seine Karriere, und Jeremias Reisert (zum Heidelberger SC) verließen zwei Leistungsträger den TSV Hambach, die es nun zu ersetzen gilt. „Natürlich wird das eine Aufgabe, die wir in der Gemeinschaft bewältigen müssen. Nicht nur auf dem Platz haben beide Spieler Führungsrollen ausgefüllt, die es nun neu zu besetzen gilt“, sagt Wolff, der aber zuversichtlich ist, dass das gelingen wird.

Was geht? Auf eine konkrete Platzierung als Zielvorgabe wollen sich die Hambacher Verantwortlichen nicht festlegen. „Wenn wir es schaffen, die Schwankungen der vergangenen Spielzeit zu reduzieren und so mehr Stabilität zu erreichen, haben wir schon viel geschafft. Klar ist aber auch, dass wir unsere Vorjahresplatzierung zehn gerne bestätigen wollen“, gibt Robin Wolff die Marschroute vor.

Und die zweite Mannschat des TSV Hambach? Mit dem achten Tabellenplatz und 32 Punkten in der D-Liga waren die Hambacher am Ende zufrieden. „Wir haben eine Zeit lang sogar oben mitgespielt. Letztlich sind aber auch 80:65 Tore eine wirklich gute Ausbeute“, lobt Wolff. Viel Arbeit habe dabei nicht nur auf dem Platz gelegen: „Für uns war es wichtig, unsere jungen Spieler zu integrieren. Das ist uns gut gelungen.“ In der neuen Saison gelte es nun, diese Entwicklung fortzusetzen und die Leistung von 2024/25 zu bestätigen.

Zugänge: M-Nour Ktneh (VfR Fehlheim II), Tobias Ferch (SV Lörzenbach), Kevin Mink (während der Rückrunde 2024/25 wieder angefangen). – Abgänge: Christian Franken (Karriereende), Jeremias Reisert (Heidelberger SC). – Trainer: Marco John (zweite Saison). – Ziel: Beständiger spielen. – Favoriten: TSV Aschbach.

TSV Hambach II (D-Liga):

Zugänge: Pawel Chrominski (SV Schönberg), Oliver Kollek (SV Schönberg), Krystian Radzikowski (SG Lautern). – Abgänge: Tekel Debesay (FSG Bensheim). – Trainer: Robin Schuster, Luca Hechler (zweite Saison). – Ziel: Leistung aus der vergangenen Saison bestätigen. – Favoriten: keine Angabe.