TSV Hambach bleibt sachlich und jubelt im Kerwespiel

Bergstraße. In der A-Liga feierte der TSV Hambach in einem vorgezogenen Spiel einen Kerwesieg und zieht nun den VfR Fehlheim II beim 4:1 in den Abstiegskampf mit rein. „Unsere frühe Führung hat uns nicht so beflügelt, wie ich mir das vorgestellt habe“, befand Hambachs Trainer Andreas Davidowicz. Doch letztlich freute er sich darüber, dass sich seine Elf von der Emotion der Kerwe nicht hat mitreißen lassen, sondern äußerst sachlich agiert hat. Besonders schön war Flo Schäfers 3:1: In der 57. Minute verwertete er eine Flanke per Kopf.
Wenn die FSG Riedrode II die Sportvereinigung Affolterbach empfängt, möchte sie sich für die jüngste 2:6-Auswärtsniederlage in Trösel rehabilitieren. Aber Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling legt Wert darauf, dass seine Mannschaft jetzt gar nicht mehr den dritten Platz erobern will. „Platz fünf oder sechs am Ende, das reicht uns doch vollkommen aus“, stellt er klar und hofft, dass sich die Trainingsteilnahme endlich wieder verbessert. Dass Kreiling die Favoritenrolle auf Seiten der Sportvereinigung Affolterbach sieht, kann er gut begründen: „Nachdem die Affolterbacher 3:1 gegen Tabellenführer FSV Rimbach gewonnen hatten, wird von ihnen mehr erwartet als von uns“, stellt er klar.
„In Affolterbach haben wir gesehen, dass wir verwundbar sind. Auch wenn wir das Spiel nicht hätten verlieren dürfen. Dass dem dennoch der Fall war, lag in erster Linie an Affolterbachs Torwart Leon Krause“, sagt Rimbachs Trainer Marcel Reibold. Bezogen die Rimbacher im Überwald ihre zweite Saisonniederlage, so empfangen sie nun mit dem TV Lampertheim die Mannschaft, gegen die sie Ende September 2025 erstmalig drei Zähler haben liegen lassen. Damals endete die Begegnung 3:0 für Lampertheim. „Wir sind auf Wiedergutmachung aus. Aber das wollen wir ganz entspannt und positiv angehen.“ Marcel Reibold auf Jonas Keil, Amir Duric, Janis Zielonkowski, Jonas Olejniczak, Farhan Mohammed und Mahmoud Elbaghdadi aus unterschiedlichen Gründen verzichten.