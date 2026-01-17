TSV Haiterbach triumphiert nach Neunmeterschießen beim eigenen Turnier

Das Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach hat am heutigen Samstag eindrucksvoll gezeigt, wie fordernd und zugleich fesselnd Hallenfußball sein kann. Zehn Herrenmannschaften, zwei große Vorrundengruppen, eine lange Gruppenphase und eine zuspitzende K.-o.-Runde sorgten für einen Turniertag, der vom frühen Vormittag bis in den Abend hinein höchste Konzentration verlangte. Am Ende setzte sich der Gastgeber TSV Haiterbach im Finale nach Neunmeterschießen gegen den VfL Nagold durch und krönte einen langen Fußballtag vor heimischem Publikum.

Ein Turnier mit Länge und Anspruch

Bereits ab dem Vormittag rollte der Ball in Haiterbach nahezu ohne Unterbrechung. Die Spielzeit von zehn Minuten in der Vorrunde sorgte für ein hohes Grundtempo, während die Verlängerung auf zwölf Minuten in der Finalrunde die Bedeutung jeder Szene noch einmal erhöhte. Alle Spiele wurden live auf FuPa übertragen, wodurch das Turnier auch über die Halle hinaus Aufmerksamkeit erhielt. Der straffe Zeitplan ließ kaum Luft zum Durchatmen und machte das Turnier zu einer echten Ausdauerprüfung.

Gruppe A als Schaulaufen des Gastgebers

In der Gruppe A setzte der TSV Haiterbach früh Akzente. Mit klaren Siegen, darunter ein 7:0 gegen den SC Neubulach und ein 8:3 gegen die SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden, spielte sich der Gastgeber an die Tabellenspitze. Insgesamt erzielte Haiterbach 27 Tore bei nur neun Gegentreffern und sammelte zwölf Punkte. Der VfL Nagold hielt mit ebenfalls zwölf Punkten Schritt, musste sich aber aufgrund der Tordifferenz mit Rang zwei begnügen. Dahinter folgten die Spvgg Oberschwandorf, der 1. FC Egenhausen, der SC Neubulach und die SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden.

Gruppe B mit engem Rennen um die K.-o.-Plätze

Die Gruppe B bot ein anderes Bild. Die U19 des SV Böblingen überzeugte mit Konstanz und beendete die Vorrunde mit elf Punkten und einem Torverhältnis von 21:9. Der Türkische SV Herrenberg folgte mit zehn Punkten, während die SF Salzstetten und die SGM Talheim im Mittelfeld lagen. Der TSV Haiterbach II sammelte wichtige Punkte, musste sich aber mit Rang fünf begnügen. Das hohe Tempo und die Ausgeglichenheit machten die Gruppe bis zum Schluss offen.

Der Schritt in die K.-o.-Phase

Mit dem Beginn der Viertelfinals veränderte sich der Charakter des Turniers. Fehler hatten nun unmittelbare Folgen. Der TSV Haiterbach setzte sich im Viertelfinale nach Neunmeterschießen gegen die SGM Talheim durch, während der VfL Nagold ebenfalls vom Punkt gegen die SF Salzstetten gewann. Der SV Böblingen behauptete sich klar gegen den 1. FC Egenhausen, und die Spvgg Oberschwandorf zog mit einem deutlichen Sieg gegen den Türkischen SV Herrenberg ins Halbfinale ein.

Halbfinals als mentale Belastungsprobe

Im Halbfinale bestätigte der TSV Haiterbach seine Rolle als Turnierfavorit und besiegte den SV Böblingen mit 3:1. Parallel dazu setzte sich der VfL Nagold mit 8:3 gegen die Spvgg Oberschwandorf durch. Beide Partien zeigten, wie sehr sich das Turnier inzwischen auf Effizienz und Nervenstärke zuspitzte.

Das Spiel um Platz drei mit klarer Entscheidung

Im Spiel um Platz drei trafen der SV Böblingen und die Spvgg Oberschwandorf aufeinander. Böblingen dominierte diese Partie und gewann deutlich mit 8:2. Damit sicherte sich die U19-Auswahl einen Platz auf dem Podest und unterstrich ihre offensive Qualität über den gesamten Turniertag hinweg.

Ein Finale mit offenem Ausgang

Das Endspiel zwischen dem TSV Haiterbach und dem VfL Nagold entwickelte sich zum würdigen Abschluss eines langen Hallentages. In der regulären Spielzeit fielen zahlreiche Tore, beide Teams schenkten sich nichts. Nach zwölf intensiven Minuten stand es unentschieden, sodass die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen musste. Dort behielt der TSV Haiterbach die Nerven und setzte sich mit 9:8 durch. Der Jubel nach dem letzten verwandelten Versuch spiegelte die Erleichterung wider, ein kräftezehrendes Turnier mit dem Titel beendet zu haben.