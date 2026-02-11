TSV hält gut mit...

Im zweiten Test beim langjährigen Landesligist TSV Buch hat der TSV eine schwierige Aufgabe vor der Brust, die aber mit viel Engagement und Herzblut angenommen wird. Bereits in der Anfangsphase hat Jost die Chance zur Führung und lässt diese liegen. Buch hat mehr vom Spiel und kommt dann auch durch Fehler und der Abschlussqualität innerhalb weniger Augenblicke zu einer 2-0 Führung (23. & 24.). Noch vor der Pause erhöht der Favorit auf 3-0 (35.). Bernstadt verkauft sich gut und hat immer wieder gute Ballgewinne, die leider nicht in Tore umgemünzt werden können. Auf der anderen Seite kommt aber auch Buch zu weiteren Chancen, trifft zweimal die Latte und lässt weitere Möglichkeiten liegen. Kurz vor Schluss führt dann eine Kombination von Bosch auf Kußmaul zum 3-1 Anschlusstreffer (88.). Ein guter, sehr herausfordernder Test für den TSV mit dem man über weite Strecken zufrieden sein kann.