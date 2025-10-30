TSV Haching München hält gegen Vizemeister SVG Lüneburg mit Volleyball-Bundesliga

Nach einer engagierten Leistung trotz Niederlage richtet der TSV den Fokus optimistisch auf das Auswärtsspiel bei FT 1844 Freiburg.

Zwei von drei Durchgängen waren richtig gut bei der 0:3 (22:25, 15:25, 21:25)-Heimniederlage des TSV Haching München gegen den deutschen Volleyball-Vizemeister SVG Lüneburg. „Wenn wir in Freiburg so spielen wie im ersten und dritten Satz, haben wir dort eine Chance“, erklärten Trainer Mircea Dudas und Libero Moritz Eckardt mit Blick auf das Auswärtsspiel bei der FT 1844 Freiburg am Samstag (20 Uhr) unisono.

Der zuletzt krank fehlende Eckardt war wieder fit genug für einen Einsatz von Beginn an, Florian Krenkel der zweite wichtige Annahmespieler, saß, ebenfalls nach einem Infekt, zumindest wieder auf der Bank. 13 Akteure hatte der TSV auf dem Spielberichtsbogen stehen, das gab schon mal Anlass zur Zuversicht. Und tatsächlich lieferten die Green Heroes dem Vizemeister einen ordentlichen Schlagabtausch bis zum 17:17. Doch in der Crunchtime zeigte Lüneburg mehr Konstanz, bei den Hachingern wechselten sich sehenswerte Aktionen mit etwas zu vielen Aufschlagfehlern ab. Immerhin zwei Satzbälle parierten sie, jeweils durch den in dieser Phase auffälligen Jakub Klajmon, erst durch einen cleveren Angriff, dann durch ein Ass. Aber beim dritten Satzball setzte auch der Tscheche sein Service ins Netz, zum 22:25.

Den zweiten Durchgang eröffnete wieder Klajmon mit einem schönen Angriffspunkt, doch aus dem 1:0 wurde schnell ein 1:6. Lüneburg gab sich danach keine Blöße mehr. Auch wenn die Green Heroes zwischendurch schöne Akzente setzten: Die Souveränität und Klasse der Gäste spiegelte sich nach dem zweiten Satzball, den Lüneburgs Kapitän Jesse Elser verwandelte, im 15:25-Teilresultat wider. „Im zweiten Satz haben wir überall zu viele Fehler gemacht“, hakte Dudas den Abschnitt schnell ab.

Seine Spieler ließen sich ebenfalls nicht entmutigen, auch nicht vom 0:3-Einstieg in den nächsten Satz. Sie verdienten sich mit tollen Aktionen Szenenapplaus, die Gäste wurden nervös, produzierten Fehlaufschläge und einen technischen Fehler durch Elser, der dem TSV mit 15:14 die erste, aber auch einzige Führung bescherte. Bis zum 18:18 blieb es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber am Ende siegte der Favorit doch glatt: Christopher Byam beendete das Spiel mit dem zweiten Matchball zum 21:25. „Es war echt knapp, dann geht ein Sideout verloren, und das ist es dann meistens schon“, ärgerte sich Eckardt. „Aber es war echt gute Stimmung auf dem Feld, ich hätte wirklich Bock gehabt, noch einen Satz zu spielen.“ Sein Trainer würdigte die Qualität des Gegners: „Lüneburg war einfach stärker im Angriff, auch in der Abwehr. Leider konnten wir das Niveau im Aufschlag nicht halten. Aber ich hoffe, es war ein schönes Spiel für die Zuschauer.“ Das war es tatsächlich, von beiden Seiten.

Nun geht der Blick nach Freiburg, zum furiosen Aufsteiger der vergangenen Saison. „Bis auf den Diagonalspieler ist das die gleiche Mannschaft. Aber wir hatten auch im letzten Jahr eine Chance“, gibt sich Dudas zuversichtlich.

Speziell ist die Atmosphäre bei den Breisgauern, die Zuschauer stehen dicht am Feld, es herrscht fast Fußballstimmung. Eckardt freut sich schon darauf: „In Freiburg, da muss man reinkommen, aber das macht Spaß, auch mit Emotionen. Wenn es ein bisschen hitzig wird, das gibt Kraft.“