TSV Haar verpasst Kreisliga-Aufstieg nach Pleite gegen Ottobrunn

Es ist ein Relegationsspiel, so wie sie es sich beim TSV Haar vorgestellt haben. Nicht nur spielt das Wetter mit, sondern auch die Zuschauer strömen in Scharen zu diesem Heimduell gegen den TSV Ottobrunn, in dem das Ticket für die Kreisliga vergeben wird. Der Andrang im Haarer Sportpark ist sogar so groß, dass die Partie mit zehnminütiger Verspätung angepfiffen wird.