TSV Haar startet mit Auswärtssieg in den Toto-Pokal

Im Eröffnungsspiel des Toto-Pokals München setzte sich der TSV Haar mit 2:1 (1:0) gegen den TSV Egmating durch. Vor 60 Zuschauern zeigte Haar eine solide Leistung und sicherte sich verdient den Einzug in die nächste Runde.

Der TSV Haar ging bereits in der 13. Minute durch Kilian Helfrich in Führung. Nach einem strukturierten Spielaufbau nutzte Helfrich eine präzise Hereingabe und verwandelte sicher zum 0:1. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne weitere Tore bis zur Halbzeitpause.