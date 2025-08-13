TSV Haar startet mit Auswärtssieg in den Toto-Pokal

Im Eröffnungsspiel des Toto-Pokals München setzte sich der TSV Haar mit 2:1 (1:0) gegen den TSV Egmating durch. Vor 60 Zuschauern zeigte Haar eine solide Leistung und sicherte sich verdient den Einzug in die nächste Runde.
Der TSV Haar ging bereits in der 13. Minute durch Kilian Helfrich in Führung. Nach einem strukturierten Spielaufbau nutzte Helfrich eine präzise Hereingabe und verwandelte sicher zum 0:1. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne weitere Tore bis zur Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV Haar den Druck und konnte in der 72. Minute durch Maikel Stawarczyk auf 0:2 stellen. Der TSV Egmating blieb jedoch aktiv und wurde in der 89. Minute belohnt, als Murat Oguslu nach einem schnellen Angriff den Anschlusstreffer erzielte.
Trotz einer engagierten Schlussphase des TSV Egmating blieb es beim 1:2-Endstand. Der TSV Haar zieht damit in die nächste Runde des Toto-Pokals ein.
Der TSV Haar überzeugte durch Effizienz im Abschluss und eine stabile Defensivleistung. Der TSV Egmating zeigte Kampfgeist, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen.