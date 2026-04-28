TSV Haar jubelte über einen wichtigen Auswärtssieg.

– Foto: Christian Weih

Der 22. Spieltag der Kreisklasse 6 bot wieder einmal packende Duelle und entscheidende Momente im Kampf um Auf- und Abstieg. Bereits am Samstag sorgte der ATSV Kirchseeon mit einem 0:2-Sieg beim VfB Forstinning II für einen Dämpfer im Heimstadion. Hannes Gehart (63.) und Danny Hahne (84.) erzielten die Treffer vor 47 Zuschauern.

Am Sonntag legte der TSV Feldkirchen einen furiosen Start hin: Innerhalb von nur drei Minuten trafen Sebastian Reitmayer (8.), Deniz Balik (10.) und Jonas Maß (11.) zur frühen Vorentscheidung gegen den Putzbrunner SV. Der Ehrentreffer von Vitus Jäger (77.) und das späte 4:1 von Ghabar Hosseini (89.) besiegelten das Resultat vor 70 Fans.

Im Kellerduell zwischen TSV Hohenbrunn und TSV Haar war es Reinhold Pommerenke, der mit einem Doppelpack (28., 45.+2 FE) den knappen 1:2-Auswärtssieg sicherte, nachdem Felix Kratzer (23.) zunächst für die Führung gesorgt hatte. 80 Zuschauer sahen ein intensiv geführtes Match.

Nur wenige Kilometer weiter feierte TSV Poing ein 3:1 über die SpVgg Höhenkirchen. Die Torschützen: Stefan De Prato (23.), Florent Bobaj (35. FE) und Luca Lauri (56. FE). Turan Ergin (33.) glich zwischenzeitlich aus.

Ein frühes Tor entschied die Partie SV Hohenlinden – TSV Zorneding II: Nicolas Englmann traf bereits in der 3. Minute zum 0:1, das bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. 85 Fans sahen eine geschlossene Defensivleistung der Gäste.

Vor 145 Zuschauern setzte sich der TSV Grafing gegen ASV Glonn mit 3:1 durch. Nach dem 1:0 durch Alexander Rüger (25.) glich Olivier Szwarc (31.) aus, doch Quirin Kreitmaier (78.) und Manuel Bauer (85.) stellten spät die Weichen auf Sieg.

Das letzte Spiel des Wochenendes lieferte Dramatik bis in die Nachspielzeit: FC Dreistern-Neutrudering besiegte FC Markt Schwaben 2:1. Ein Eigentor von Maximilian Ibisch (2.) brachte die Führung, Alexander Dremel (24.) glich aus. In der 90.+1 Minute besorgte Sotirios Chamos den umjubelten Siegtreffer.