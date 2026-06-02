TSV Günterfürst unterliegt im Finale

Die AH-Mannschaft des TSV Günterfürst wurde in Rüsselsheim Vize-Hessenpokalsieger Ü35. Foto: Stefan Rug/TSV Günterfürst

Rüsselsheim. Eine außergewöhnliche Pokalsaison wurde nicht gekrönt: Die AH-Mannschaft des TSV Günterfürst musste sich im Ü35-Hessenpokalfinale der Spvgg Eltville mit 0:4 (0:3) geschlagen geben. Damit verteidigte die Mannschaft aus dem Rheingau ihren Titel aus dem Vorjahr.

TSV-Spielertrainer Stefan Rug, der von Reiner Hallstein an der Seitenlinie unterstützt wurde, war dennoch zufrieden mit seiner Mannschaft. Er sagte: „Wir haben diesen Wettbewerb als Verein in vollen Zügen genossen.“

Im zweiten Durchgang gestalteten die Günterfürster, die von 120 mitgereisten Anhängern unterstützt wurden, das Spiel ausgeglichener. Sie fanden besser in die Partie und setzten Akzente, während Eltville defensiver spielte. Erneut stellte dann aber Deider (47.) wieder nach einer Standardsituation auf 4:0. Der TSV steckte dennoch nicht auf und kam noch zum vermeintlichen Ehrentreffer, der wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde.

Die Spvgg Eltville war in Rüsselsheim von Beginn an die überlegene Mannschaft. Vor allem bei Standardsituationen zeigte der Favorit seine Klasse: Bereits in der ersten Halbzeit sorgten die Eltviller mit drei Toren nach ruhenden Bällen für klare Verhältnisse. Christopher Bingel (13.), Ali Naghsh-Ajpisheh (15.) und Dennis Deider (32.) schossen die 3:0-Führung heraus. Auch spielerisch hatte Eltville Vorteile.

TSV Günterfürst sorgte im Hessenpokal für Aufsehen

Trotz der Finalniederlage blickt der TSV auf eine erfolgreiche Pokalrunde zurück. Der Verein nahm erstmals seit Jahrzehnten als Vertreter für den Odenwaldkreis am Hessenpokal Ü35 teil. Bereits in der ersten Runde überraschte der TSV bei Starkenburgia Heppenheim mit einem 2:1-Sieg durch Tore von Tobias Kaufmann und André Moos.

Im Viertelfinale schalteten die Günterfürster Germania Dörnigheim durch Tore von Thomas Schenk und Christian Hallstein mit 2:0 aus.

„Für die Mannschaft und den Verein ist das Halbfinale ein fantastisches Erlebnis“, so Rug damals.

Gegen die SG Hünfeld/Kirchhasel gelang dann der Coup: Wieder Hallstein und Moos, der in der Verlängerung zum 2:1 traf, sorgten für den Finaleinzug. „Eine unglaubliche Reise durch Hessen geht weiter. Ich freue mich besonders für die Spieler, die bereits im Seniorenbereich über ein Jahrzehnt für den TSV aufliefen und jetzt im Hessenpokalfinale Ü35 stehen“, sagte Rug nach dem Spiel.

Großer Zusammenhalt beim TSV Günterfürst

Nach dem Abpfiff am Samstag zeigte sich wieder, was den TSV Günterfürst in allen Pokalrunden neben der sportlichen Leistung auszeichnete: ein großer Zusammenhalt. Während Eltville den Pokalsieg feierte, versammelten sich Spieler, Trainer und Fans des TSV im Kreis auf dem Rasen. Trotz der deutlichen Finalniederlage überwog bei den Odenwäldern der Stolz auf das Erreichte.

Rug resümierte: „Ich freue mich besonders darüber, dass der AH-Sport im Odenwald wieder etwas Aufwind erfährt. Die Hoffnung auf einen Kreispokalwettbewerb im schönsten Landkreis Deutschlands wächst – und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Jetzt wünschen wir dem TSV Höchst viel Erfolg.“ Denn in der kommenden Saison treten die Höchster als Kreispokalsieger für den Landkreis Dieburg/Odenwaldkreis im Hessenpokal Ü35 an.

Es spielten: Manuel Forscht, Steffen Weber, Oliver Naas, Matthias Hallstein, Robin Müller, Andre Moos, Christian Hallstein, Anton Mares, Tobias Hastert, Thomas Schenk, Stefan Rug, Denis Münne, Michael Carl, Sven Körber, Gregor Karpowicz, Philipp Bechtold, Christopher Helm und Immanuel Müller.



