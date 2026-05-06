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TSV Günterfürst steht mit AH-Mannschaft im Hessenpokalfinale
Anreise mit dem Fanbus hat sich gelohnt
von Lutz Reubold · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser
Der TSV Günterfürst feiert den Einzug ins Ü35-Hessenpokalfinale. – Foto: TSV Günterfürst
Günterfürst. Die AH-Mannschaft des TSV Günterfürst hat sich im Halbfinale des Ü35-Hessenpokals gegen die SG Hünfeld/Kirchhasel durchgesetzt. In einem packenden Spiel entschieden die Odenwälder das Spiel in der Verlängerung für sich. Im Endspiel wartet nun der Titelverteidiger Spvgg Eltville 1922. Den Artikel lest ihr auf Echo Online (Plus).