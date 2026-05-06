 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

TSV Günterfürst steht mit AH-Mannschaft im Hessenpokalfinale

Anreise mit dem Fanbus hat sich gelohnt

von Lutz Reubold · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser
Der TSV Günterfürst feiert den Einzug ins Ü35-Hessenpokalfinale.
Der TSV Günterfürst feiert den Einzug ins Ü35-Hessenpokalfinale. – Foto: TSV Günterfürst

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Hessenpokal AH
Günterfürst
SG Hünfeld/Kirchhasel

Günterfürst. Die AH-Mannschaft des TSV Günterfürst hat sich im Halbfinale des Ü35-Hessenpokals gegen die SG Hünfeld/Kirchhasel durchgesetzt. In einem packenden Spiel entschieden die Odenwälder das Spiel in der Verlängerung für sich. Im Endspiel wartet nun der Titelverteidiger Spvgg Eltville 1922. Den Artikel lest ihr auf Echo Online (Plus).