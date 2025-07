TSV Günterfürst avanciert zum Aufstiegsaspiranten

Günterfürst. Der TSV Günterfürst steht in der Kreisoberliga vielleicht vor seiner interessantesten Spielzeit. Sechs starke Neuzugänge, darunter echte Hochkaräter, bereichern die gewachsene TSV-Elf, die weiter von Trainer Tobias Hastert angeleitet wird. Nicht wenige in der Liga sehen in Günterfürst einen von drei Titelkandidaten.

Den TSV Günterfürst traf es zu Beginn der gerade abgelaufenen Kreisoberliga-Spielzeit 2024/25 personell besonders hart. Mit Kim Naas (28 Tore) und Louis Timocin (25 Tore) verlor der TSV nicht nur den 53-Tore-Sturm, sondern auch die enorme Geschwindigkeit, die diese Angriffsformation immer wieder ins Spiel der Günterfürster brachte. Aber damit nicht genug: Auch Joshua Strater, einer der besten Innenverteidiger der Liga, suchte ebenfalls eine neue Herausforderung. Es waren aber nicht nur die drei genannten Spieler, denn mehrere andere Akteure beendeten ihre Fußballkarriere ganz. Besonders hart traf es den TSV, als Spielertrainer Tobias Hastert nur noch als Trainer an der Seitenlinie agieren wollte. Er war in der Schaltzentrale des Günterfürster Spiels bis dahin nicht wegzudenken.

Die Nachrichten aus dem Erbacher Stadtteil waren alles andere als gut: War damit Günterfürst zu einem Abstiegskandidaten avanciert. Alle Befürchtungen traten nicht ein. Die Mannschaft spielte eine sensationelle Runde in der Spitzengruppe. Nicht ambitioniert, aber stabil. Das lag letztlich an jedem einzelnen Spieler, in einem insgesamt viel zu kleinen Erstmannschaftskader. „Die einzelnen Spieler mussten sehr viel Verantwortung übernehmen. Es entstand ein eingeschworener Haufen“, berichtet Oliver Naas vom TSV.

Die zwölf, dreizehn Spieler, die am Spieltag meist zur Verfügung standen, konnten oftmals Verletzungen nicht vollständig auskurieren. Trotzdem blieb der TSV im ruhigen Fahrwasser und entwickelte großen Teamgeist. Als Glücksfall bewertete der Abteilungsleiter die Verpflichtung von Joan David Avila Romero. Der Kolumbianer konnte das Wegbrechen der Flügelzange nicht vollständig kompensieren, schoss aber immerhin 15 Tore für die Hastert-Elf. Auch mit den Verstärkungen aus der A-Jugend war der TSV auf dem richtigen Weg: „Da war klar, dass wir nur so über den Zusammenhalt diese Runde gut überstehen würden“.

Timocin kehrt im Winter zurück

Stabilität machte sich breit. Hinzu kamen zwei ganz wichtige Verstärkungen im Winter: Mit Neuzugang Kevin Barleben (SG Wald-Michelbach) und Rückkehrer Louis Timocin bekam das Team und das Spiel wieder eine neue Qualität. Niveau und die Intensität stiegen, der so wichtige Konkurrenzkampf wurde wieder entfacht. In der Rückrunde stellten die Günterfürster dann auch schnell klar, dass sie weiter zum Inventar dieser Spielklasse gehören wollen. Obwohl die Mannschaft 40 Tore weniger als in der Vorsaison schoss, sprang nach dem letzten Spieltag der siebte Tabellenrang heraus. Jetzt befindet sich die Hastert-Elf wieder in der Vorbereitung und die Vorzeichen haben sich erneut geändert: Der Wiedereinstieg von Innenverteidiger Joshua Strater war übergangslos.

Hochkarätige Neuzugänge verstärken den TSV

Hinzugewonnen hat Oliver Naas Marius Möldner, der zuletzt in der Gruppenliga in Fürth spielte und eigentlich aus der Talentschmiede der Günterfürster stammt. „Er ist im Zentralen Mittelfeld auf der Sechserposition zu erwarten. Seine Zweikampfwerte, Ballsicherheit, Spieleröffnung und die Variabilität in der Defensive sind überragend“, informiert Naas. Starke Talente: Vom Nachbarn TV Hetzbach wechselten Luca Edelmann, Kevin Schuhmann und Lennart Müller. „Jeder von ihnen hat das Niveau, in dieser Klasse zu spielen.“ Mit Philipp Koch (SG Sandbach) hat ein weiterer Spieler seinen Anker in Günterfürst geworfen. Aus der eigenen Jugend kommen Philipp Strat und Danilo Lang. Schon im Kader stehen die Nachwuchskräfte Justinian Strater sowie Lukas Wolf. „Menschlich, mannschaftlich passt alles, wenn das zum Tragen kommt, sind wir wahrscheinlich in der Spitzengruppe anzutreffen“, zeigte sich der Sportliche Leiter wenige Tage vor dem Ligastart optimistisch. Grundsätzlich sieht er aber in Höchst und Dieburg die heißeren Titelkandidaten.