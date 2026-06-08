TSV Güglingen in Torlaune, SV Sülzbach glänzt, SC Michelbach/Wald top

Die Spvgg Heinriet legte den Grundstein für den Auswärtssieg in der ersten Halbzeit. Rene Schwab brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, ehe Leonardo Marques in der 36. Minute zum 1:1 ausglich. Kurz vor der Pause schlug Heinriet doppelt zu: Alex Ferreira traf in der 44. Minute zum 2:1, unmittelbar danach erhöhte Stefan Schmidt ebenfalls in der 44. Minute auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel bauten Philipp Kruse in der 53. Minute und Kevin Santos Ferreira in der 58. Minute die Führung weiter aus. Marcel Bischof verkürzte in der 63. Minute noch auf 2:5, mehr gelang dem GSV Eibensbach jedoch nicht.

Lange sah es nach einem Heimsieg für den TSV Talheim aus. Philipp Bitterlich brachte die Gastgeber in der 90. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der SV Heilbronn am Leinbach kam noch zum Ausgleich, als Ermir Ahmati in der 70. Minute zum 1:1 traf. So endete die Begegnung mit einer Punkteteilung.

SV Leingarten – SGM NordHeimHausen 5:0

Vor 50 Zuschauern feierte der SV Leingarten einen deutlichen Heimsieg. Alexander Zamzow eröffnete den Torreigen in der 43. Minute, ehe Markus Karr in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause traf Max Bilienis in der 64. Minute zum 3:0. Robin Guldi machte mit seinen Treffern in der 72. und 76. Minute den 5:0-Erfolg perfekt.

SC Abstatt – SV Schluchtern 3:5

Der SC Abstatt erwischte durch Jonas Islek in der 14. Minute den besseren Start. Die Gäste drehten die Partie jedoch noch vor der Pause durch Treffer von Michele Varallo in der 25. Minute, Moritz Rokitte in der 29. Minute und Luca Janoschka in der 42. Minute. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten Max Lamik in der 47. Minute und erneut Michele Varallo in der 50. Minute auf 5:1. Die Gastgeber betrieben durch Jonas Islek in der 67. Minute und Leon Beckert in der 79. Minute noch Ergebniskosmetik.

Sportfreunde Lauffen II – FSV Schwaigern II 4:1

Die Gäste gingen durch Ben-David Pieldner mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Sportfreunde ließ nicht lange auf sich warten: Andriko Eder glich in der 21. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause brachte Tobias Pratz die Gastgeber in der 43. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel sorgte Rico Bezold mit Treffern in der 56. und 77. Minute für den 4:1-Endstand.

TSV Güglingen – TGV Dürrenzimmern 7:1

Der TGV Dürrenzimmern überraschte mit der frühen Führung durch Jannik Fender in der 1. Minute. Danach übernahm jedoch der TSV Güglingen die Kontrolle. Defrim Mustafa traf in der 14. und 23. Minute zur Führung. Konrad Reiner erhöhte in der 45. Minute auf 3:1, ehe Defrim Mustafa in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) das 4:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel schraubten Konrad Reiner mit Treffern in der 65. und 69. Minute sowie Defrim Mustafa in der 87. Minute das Ergebnis auf 7:1.

SC Ilsfeld – TSV Cleebronn 0:2

Vor 180 Zuschauern setzte sich der TSV Cleebronn auswärts durch. Chris Storz brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Philipp Beuttner in der 43. Minute auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

SGM MassenbachHausen – VfL Brackenheim 1:0

Vor 180 Zuschauern sahen die Zuschauer lange eine torlose Begegnung. Erst in der 85. Minute fiel die Entscheidung, als Beat Fischer den Treffer zum 1:0 für die SGM MassenbachHausen erzielte und seiner Mannschaft damit den Heimsieg sicherte.