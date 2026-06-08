TSV Güglingen in Torlaune, SV Sülzbach glänzt, SC Michelbach/Wald top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
GSV Eibensbach – Spvgg Heinriet 2:5
Die Spvgg Heinriet legte den Grundstein für den Auswärtssieg in der ersten Halbzeit. Rene Schwab brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, ehe Leonardo Marques in der 36. Minute zum 1:1 ausglich. Kurz vor der Pause schlug Heinriet doppelt zu: Alex Ferreira traf in der 44. Minute zum 2:1, unmittelbar danach erhöhte Stefan Schmidt ebenfalls in der 44. Minute auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel bauten Philipp Kruse in der 53. Minute und Kevin Santos Ferreira in der 58. Minute die Führung weiter aus. Marcel Bischof verkürzte in der 63. Minute noch auf 2:5, mehr gelang dem GSV Eibensbach jedoch nicht.
TSV Talheim 1895 – SV Heilbronn am Leinbach 1:1
Lange sah es nach einem Heimsieg für den TSV Talheim aus. Philipp Bitterlich brachte die Gastgeber in der 90. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der SV Heilbronn am Leinbach kam noch zum Ausgleich, als Ermir Ahmati in der 70. Minute zum 1:1 traf. So endete die Begegnung mit einer Punkteteilung.
SV Leingarten – SGM NordHeimHausen 5:0
Vor 50 Zuschauern feierte der SV Leingarten einen deutlichen Heimsieg. Alexander Zamzow eröffnete den Torreigen in der 43. Minute, ehe Markus Karr in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause traf Max Bilienis in der 64. Minute zum 3:0. Robin Guldi machte mit seinen Treffern in der 72. und 76. Minute den 5:0-Erfolg perfekt.
SC Abstatt – SV Schluchtern 3:5
Der SC Abstatt erwischte durch Jonas Islek in der 14. Minute den besseren Start. Die Gäste drehten die Partie jedoch noch vor der Pause durch Treffer von Michele Varallo in der 25. Minute, Moritz Rokitte in der 29. Minute und Luca Janoschka in der 42. Minute. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten Max Lamik in der 47. Minute und erneut Michele Varallo in der 50. Minute auf 5:1. Die Gastgeber betrieben durch Jonas Islek in der 67. Minute und Leon Beckert in der 79. Minute noch Ergebniskosmetik.
Sportfreunde Lauffen II – FSV Schwaigern II 4:1
Die Gäste gingen durch Ben-David Pieldner mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Sportfreunde ließ nicht lange auf sich warten: Andriko Eder glich in der 21. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause brachte Tobias Pratz die Gastgeber in der 43. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel sorgte Rico Bezold mit Treffern in der 56. und 77. Minute für den 4:1-Endstand.
TSV Güglingen – TGV Dürrenzimmern 7:1
Der TGV Dürrenzimmern überraschte mit der frühen Führung durch Jannik Fender in der 1. Minute. Danach übernahm jedoch der TSV Güglingen die Kontrolle. Defrim Mustafa traf in der 14. und 23. Minute zur Führung. Konrad Reiner erhöhte in der 45. Minute auf 3:1, ehe Defrim Mustafa in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) das 4:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel schraubten Konrad Reiner mit Treffern in der 65. und 69. Minute sowie Defrim Mustafa in der 87. Minute das Ergebnis auf 7:1.
SC Ilsfeld – TSV Cleebronn 0:2
Vor 180 Zuschauern setzte sich der TSV Cleebronn auswärts durch. Chris Storz brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Philipp Beuttner in der 43. Minute auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
SGM MassenbachHausen – VfL Brackenheim 1:0
Vor 180 Zuschauern sahen die Zuschauer lange eine torlose Begegnung. Erst in der 85. Minute fiel die Entscheidung, als Beat Fischer den Treffer zum 1:0 für die SGM MassenbachHausen erzielte und seiner Mannschaft damit den Heimsieg sicherte.
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TSV Heinsheim – TSV Ellhofen 1906 5:1
Vor 130 Zuschauern brachte Michael Nied den TSV Heinsheim in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste schlugen jedoch noch vor der Pause zurück, als Louis Hengerer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum 1:1 ausglich. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Patrick Carvalho die Gastgeber in der 47. Minute per Handelfmeter erneut nach vorne. In der Schlussphase sorgte Noah Dürr mit Treffern in der 81. und 89. Minute für klare Verhältnisse, ehe Tim Merkle in der Nachspielzeit (90.+4) den 5:1-Endstand herstellte.
Spvgg Möckmühl – TSV Hardthausen 1:3
Der TSV Hardthausen ging kurz vor der Pause durch Nick Herkert in der 43. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lukas Schwab in der 49. Minute auf 2:0. Die Spvgg Möckmühl verkürzte durch Felix Bauer in der 55. Minute auf 1:2, doch Elias Medina Straile stellte in der 61. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her und sicherte den Gästen den 3:1-Erfolg.
SGM Neudenau/Siglingen – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 5:2
Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin. Ben Ochs traf in der 7. Minute zum 1:0, Jonas Baier erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer des Tages baute Ben Ochs die Führung in der 23. Minute auf 3:0 aus. Die Gäste verkürzten durch Tom Laurinat in der 38. Minute, doch noch vor der Pause stellte Ben Ochs mit seinem dritten Tor in der 41. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hannes-Ludwig Schmalzhaf in der 72. Minute auf 5:1, ehe Markus Schmelcher in der 78. Minute den 2:5-Endstand aus Sicht der Gäste erzielte.
VfB Neuhütten – VfL Obereisesheim 1:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Dennis Renchen den VfL Obereisesheim in der 49. Minute in Führung. Der VfB Neuhütten kam jedoch zurück und glich durch Patrick Köhler in der 60. Minute zum 1:1 aus. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
SC Amorbach – TSV Löwenstein 0:3
Der TSV Löwenstein stellte früh die Weichen auf Sieg. Mario Stettner erzielte in der 14. Minute das 1:0. Kurz nach der Pause erhöhte Kai Stettner in der 47. Minute auf 2:0. Derselbe Spieler sorgte in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Endstand.
SG Bad Wimpfen – SGM Langenbrettach 5:2
Vor 350 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und gingen durch Kevin Baier in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Patrick Steiger glich in der 32. Minute aus. Direkt nach Wiederanpfiff brachte David Alvaro Dispenzieri die SG Bad Wimpfen in der 46. Minute erstmals in Führung. Matthias Geiger erhöhte in der 59. Minute auf 3:1, bevor Maurice Gysinn in der 70. Minute und Andreas Lamminger in der 80. Minute den Vorsprung weiter ausbauten. Den Schlusspunkt setzte Max Gebhardt, der in der 90. Minute zum 2:5 aus Sicht der Gäste traf.
SV Sülzbach – SGM Höchstberg/Tiefenbach 6:0
Vor 150 Zuschauern feierte der SV Sülzbach einen ungefährdeten Heimsieg. Maurice Junge eröffnete den Torreigen in der 7. Minute. Kevin Müller erhöhte in der 13. Minute auf 2:0 und legte in der 32. Minute das 4:0 nach. Dazwischen traf Jonas Kleiner in der 30. Minute per Foulelfmeter zum 3:0. Noch vor der Pause erhöhte Matthias Kranzioch in der 38. Minute auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Philipp Seitz mit seinem Treffer in der 78. Minute zum 6:0-Endstand.
TSV Weinsberg – TSV Duttenberg 2:2
Die Gäste gingen durch Dominik Rebscher in der 12. Minute in Führung. Nur vier Minuten später glich Aiwan Blasini in der 16. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Leon Heichele den TSV Duttenberg in der 52. Minute erneut nach vorne. Als vieles bereits auf einen Auswärtssieg hindeutete, rettete Luca Ehmann dem TSV Weinsberg mit seinem Treffer in der 90. Minute noch einen Punkt.
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SGM Niedernhall/Weißbach – TV Niederstetten 2:3
Der TV Niederstetten entführte die Punkte aus Niedernhall. Jeremy Jung-Bruch brachte die Gäste in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Niklas Renner glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause stellte Maurice Beier in der 42. Minute auf 2:1 für Niederstetten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Maurice Beier in der 62. Minute auf 3:1. Jannis Weisler verkürzte in der 72. Minute auf 2:3, doch der Ausgleich gelang der SGM nicht mehr.
SGM Bitzfeld-Schwabbach – SC Michelbach/Wald 0:8
Der SC Michelbach/Wald feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Yanic Colasuonno eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, Luca Knobloch legte in der 14. Minute nach. Niklas Meinhold erhöhte in der 36. Minute auf 3:0 und traf auch in der 55. sowie 60. Minute. Luca Knobloch schnürte mit Treffern in der 68. und 72. Minute ebenfalls einen Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte Benjamin Ramic mit einem Foulelfmeter in der 89. Minute zum 8:0-Endstand.
SG Taubertal/Röttingen – SGM Künzelsau-Ingelfingen 4:2
In einer torreichen ersten Halbzeit setzte sich die SG Taubertal/Röttingen durch. Jakob Süßmann brachte die Gäste in der 5. Minute per Foulelfmeter in Führung. Bastian Landwehr glich in der 24. Minute ebenfalls per Foulelfmeter aus, ehe Lucas Mohr noch in derselben Minute das 2:1 erzielte. Jannik Hasenauer stellte in der 38. Minute auf 2:2. Danach übernahm Bastian Landwehr die Hauptrolle und traf in der 39. sowie 45. Minute jeweils per Foulelfmeter zum 4:2-Endstand.
VfB Bad Mergentheim – SSV Gaisbach 4:4
Der VfB Bad Mergentheim verspielte nach starkem Beginn eine klare Führung. Marvin Heinzl brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Front, Bryant Oyeleke erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Levi Meinczinger traf in der 17. Minute zum 3:0. Felix Erler verkürzte in der 35. Minute, ehe Dennis Späth in der 40. Minute per Foulelfmeter das 4:1 erzielte. Julian Schmitz brachte die Gäste mit Treffern in der 41. und 49. Minute wieder heran. In der 86. Minute gelang Gafar Adam schließlich der Ausgleich zum 4:4.
TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 2:3
Die Gäste entschieden die Partie spät für sich. Simon Noe brachte die SGM in der 31. Minute in Führung, Johannes Kohler erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Steffen Zürn verkürzte in der 44. Minute auf 1:2. Nach langer torloser Phase gelang Frank Leiser in der 75. Minute der Ausgleich. Die Entscheidung fiel in der 83. Minute, als Michael Müller einen Foulelfmeter zum 3:2 für die Gäste verwandelte.
SC Amrichshausen – 1. FC Igersheim 2:2
Keinen Sieger gab es zwischen dem SC Amrichshausen und dem 1. FC Igersheim. Thomas Leer brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. Durch ein Eigentor von Florian Kohlschreiber in der 14. Minute gelang den Gastgebern der Ausgleich. Peter Kempf drehte die Partie in der 33. Minute zum 2:1. In der 68. Minute sicherte Jonas Kiesling den Gästen mit dem Treffer zum 2:2 einen Punkt.
TSG Verrenberg – TSV Kupferzell 5:3
Die Zuschauer sahen ein torreiches Duell mit acht Treffern. Moritz Jakesch brachte den TSV Kupferzell in der 9. Minute in Führung, doch Marin Kartela glich nur zwei Minuten später aus. Denny Haspel traf in der 40. Minute zum 2:1. Elvin Turkovic erhöhte in der 48. Minute per Foulelfmeter auf 3:1, ehe Denny Haspel in der 55. Minute das 4:1 nachlegte. Gabriel Simmert verkürzte in der 59. Minute, doch Ramin Yusuf Arikan stellte in der 68. Minute den alten Abstand wieder her. Lukas Renner sorgte in der 76. Minute mit dem 3:5 für den Schlusspunkt.
SV Harthausen 1970 – FC Creglingen 4:1
Der SV Harthausen 1970 legte einen Blitzstart hin. Moritz Deeg traf bereits in der 5. Minute zum 1:0, Felix Weiß erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Nach der Pause verkürzte Justus Gerlinger in der 56. Minute auf 1:2. Nur drei Minuten später stellte Felix Weiß mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her. Johannes Heidinger sorgte in der 90. Minute für den 4:1-Endstand.
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