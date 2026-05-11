TSV Güglingen dreht Spiel, TSV Duttenberg top, Drama in Verrenberg

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Lauffen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem am Ende die Punkte geteilt wurden. Der VfL Brackenheim erwischte den besseren Start und ging durch Sercan Agargün (37.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren jedoch auf: Daniel Leimböck (52.) und Denis Tabak (60.) wendeten das Blatt innerhalb von acht Minuten zugunsten der Sportfreunde. Brackenheim bewies jedoch Moral und sicherte sich durch den Treffer von Yassin Barini in der 76. Minute das Unentschieden.
Eine deutliche Angelegenheit war die Partie in Dürrenzimmern, die maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde. Zwar brachte Ermir Ahmati die Gäste bereits in der 18. Minute in Front, doch danach schlug die Stunde von Erkan Yaylaci. Nach seinem ersten Treffer zum 0:2 (27.) schöpften die Hausherren durch Luis Keller (48.) kurzzeitig Hoffnung. In der Schlussphase machte Yaylaci jedoch alles klar: Mit einem Doppelschlag in der 77. und 78. Minute (per Foulelfmeter) schraubte er sein persönliches Torekonto auf drei hoch und besiegelte den 1:4-Auswärtssieg.
Der TSV Güglingen ließ sich auch von einem frühen Schock nicht aus dem Konzept bringen. Nachdem Philipp Kruse die Gäste bereits in der 7. Minute überraschend in Führung gebracht hatte, startete die „Mustafa-Show“. Defrim Mustafa drehte die Partie fast im Alleingang mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit (10., 22., 41.). Im zweiten Durchgang erhöhte Konrad Reiner (60.), bevor Dashnim Mustafa in der 67. Minute den Schlusspunkt zum 5:1-Heimsieg setzte.
Vor 100 Zuschauern in Talheim sahen die Fans eine extrem enge und defensiv geprägte Partie. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, und vieles deutete auf ein torloses Remis hin. Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute vom Punkt: Michele Varallo behielt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1. Diesen knappen Vorsprung verteidigte Schluchtern bis zum Abpfiff leidenschaftlich und entführte die drei Punkte.
Vor 140 Zuschauern feierte die SGM einen ungefährdeten Heimsieg. Überragender Akteur in der Anfangsphase war Philipp Strähle, der mit einem Doppelpack (15., 26.) früh für klare Verhältnisse sorgte. Ein unglückliches Eigentor von Nico Lämmlen (42.) sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Louis Kübler (51.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 4:0, während der Treffer von Luca Tommasi (79.) für die Schwaigener Reserve lediglich Ergebniskosmetik war.
Der GSV Eibensbach sagte das Heimspiel ab, das für die Gäste gewertet wird.
Dieses Spiel wird wohl als die „Robin-Guldi-Gala“ in die Geschichte eingehen. Dabei fing es für Ilsfeld gut an, als Felix Barth in der 17. Minute zum 0:1 traf. Doch dann übernahm Guldi das Kommando: Zuerst glich er per Foulelfmeter (38.) aus. Der Knackpunkt der Partie war die 73. Minute, als Moritz Brendle (SC Ilsfeld) die Rote Karte sah. In Überzahl kannte Guldi kein Erbarmen und erzielte einen lupenreinen Hattrick (74., 89., 90.+2), wobei er insgesamt drei Elfmeter im Spiel verwandelte. Ein kurioser 4:1-Sieg für Leingarten.
In Abstatt sahen die Zuschauer eine spannende Begegnung, die bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Heimsieg legte. Alexander Stahl brachte den SC früh in Führung (7.), und Marko Henezi erhöhte praktisch mit dem Pausenpfiff auf 2:0. Cleebronn kam durch Kesha Wiczynski (54.) zwar schnell zum Anschlusstreffer und drückte in der Folge auf den Ausgleich, doch die Abstatter Defensive hielt dem Druck bis zum Ende stand.
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In Langenbrettach sahen die Zuschauer einen packenden Schlagabtausch, der erst in der Schlussphase entschieden wurde. Kevin Baier brachte die Hausherren bereits in der 4. Minute in Führung. Ellhofen antwortete durch Furkan Orgo (35.), doch fast im Gegenzug markierte Fabian Knölle (35.) das 2:1. Kurz vor der Pause glich Hikmet Orgo (44.) erneut aus. Das Spiel blieb lange offen, bis die SGM in der Schlussphase den längeren Atem bewies: Patrick Rein (80.) und Marco Stettner (86.) sicherten mit ihren Treffern den 4:2-Heimsieg.
Vor 105 Zuschauern legte die SG Bad Wimpfen einen Blitzstart hin, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Innerhalb der ersten neun Minuten schraubten Patrick Steiger (5.) und Andreas Lamminger (9.) das Ergebnis auf 2:0. Hardthausen kam durch Elias Medina Straile (31.) zwar noch vor der Pause zum Anschlusstreffer, doch Bad Wimpfen blieb stabil. In der 65. Minute machte Matthias Geiger mit dem 3:1 alles klar und sicherte den Gastgebern die drei Punkte.
Das wohl dramatischste Spiel des Tages erlebten die 100 Zuschauer in Sülzbach. Die Gäste schockten die Heimelf bereits in der 1. Minute durch das Tor von Tom Laurinat. Sülzbach brauchte lange, um sich zu erholen, kam aber durch Ricco Kolbus (50.) zum Ausgleich. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, wurde Kolbus zum Helden: In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) erzielte er den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.
In Heinsheim sahen die 90 Zuschauer einen effizienten TSV. Norman Bauer brachte die Hausherren früh in Front (4.), und Michael Nied erhöhte psychologisch wichtig in der 45. Minute auf 2:0. Obereisesheim kam durch Akay Gültekin (56.) zwar motiviert aus der Kabine zurück, doch trotz des Anschlusstreffers gelang es den Gästen nicht mehr, die solide Defensive der Heinsheimer zu knacken. Es blieb beim 2:1.
In einer zähen und defensiv geprägten Partie fiel die Entscheidung erst sehr spät. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, und zwingende Torchancen waren Mangelware. Das goldene Tor des Tages erzielte schließlich Joshua Gehrig in der 79. Minute. Löwenstein warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte den knappen Rückstand aber nicht mehr wettmachen.
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein enges Duell. Die Entscheidung in dieser umkämpften Partie fiel kurz nach dem Seitenwechsel: Elias Fleps erzielte in der 53. Minute den Treffer für die Spvgg Möckmühl. Neudenau/Siglingen drängte in der Folge auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.
In Neuhütten entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Der VfB führte zur Pause durch Silas Mehl (12.) und Patrick Köhler (32.) bereits mit 2:0. Weinsberg kam durch Steven Schneiders (50.) heran, doch Jean-Pierre Löffler stellte in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. Obwohl Steven Schneiders in der 86. Minute mit seinem zweiten Tor noch einmal für Spannung sorgte, rettete Neuhütten den 3:2-Sieg über die Zeit.
Eine klare Angelegenheit bekamen die 115 Zuschauer in Amorbach zu sehen, wobei ein Spieler alle überragte: Serdal Gülbahar. Er eröffnete bereits in der 1. Minute den Torreigen. Luca Förch (38.) und Etem Berke Eksi (60.) erhöhten auf 0:3, bevor Amorbach durch Anil Güven (66.) Ergebniskosmetik betrieb. In der Schlussphase machte Gülbahar mit zwei weiteren Treffern (73., 80.) seinen Hat-Trick und den deutlichen 1:5-Auswärtssieg perfekt.
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In Dörzbach sahen die 120 Zuschauer eine Partie, die eigentlich schon zur Halbzeit entschieden schien. Frank Leiser brachte die Hausherren per Foulelfmeter (23.) und mit einem weiteren Treffer in der 31. Minute früh auf die Siegerstraße. Als Simon Köder (35.) auf 3:0 erhöhte, glaubten nur noch Wenige an ein Comeback der Gäste. Doch Creglingen bewies Moral: Julian Bruder (81.) verkürzte spät, und in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) sorgte Tristan Englert für den 3:2-Anschluss. Für den Ausgleich reichte die Zeit jedoch nicht mehr – Dörzbach rettet den Heimsieg über die Ziellinie.
Ein Blitzstart reichte dem 1. FC Igersheim nicht aus. Marvin Sauer brachte die Heimelf bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung, doch Michelbach zeigte sich unbeeindruckt. Nikolas Streckfuß (16.) und Yanic Colasuonno (24.) drehten die Partie noch vor der halben Stunde komplett. Igersheim rannte im zweiten Durchgang vergeblich an, doch die Gäste machten kurz vor dem Ende durch Levin Offenhäußer (89.) den Deckel drauf und entführten die drei Punkte.
In Amrichshausen regierten die Defensivreihen. In einem Spiel, das vor allem von taktischer Disziplin und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Teams vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Am Ende steht ein torloses Unentschieden, mit dem wohl beide Seiten aufgrund der stabilen Abwehrleistungen leben können.
Drama pur in Verrenberg! Vor 100 Zuschauern avancierte Chris Weber zum Helden für den SSV Gaisbach. Er besorgte in der 18. Minute die Führung, die Denny Haspel (50.) kurz nach der Pause für Verrenberg ausgleichen konnte. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der 90. Minute war erneut Weber zur Stelle und markierte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.
Auch in Bitzfeld fiel die Entscheidung erst in der letzten Sekunde. Vor 50 Zuschauern brachte Marvin Landwehr die Gäste aus Niederstetten in der 37. Minute in Front. Die SGM schlug im zweiten Durchgang zurück, als Robin Kreuzer (67.) einen Foulelfmeter zum Ausgleich verwandelte. Doch wie schon in Verrenberg gab es den "Lucky Punch" für die Gäste: Yannick Ziegler traf in der 90. Minute zum 1:2-Endstand und ließ die Gastgeber mit leeren Händen zurück.
In Kupferzell wurden die Tore bereits früh in der ersten Halbzeit verteilt. Lukas Dikel brachte die Gäste der SGM in der 11. Minute in Führung, doch Kupferzell reagierte noch vor der Pause: Felix Horlacher glich in der 38. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, sodass es am Ende bei einer Punkteteilung blieb.
Eine abgeklärte Auswärtsleistung lieferte die SG Taubertal in Bad Mergentheim ab. Vor 100 Zuschauern war es Bastian Landwehr, der zum Mann des Tages wurde. In der 35. Minute erzielte er die Führung und legte in der 53. Minute per Foulelfmeter souverän zum 0:2 nach. Bad Mergentheim fand keine Mittel, um die kompakte Defensive der Gäste ernsthaft zu gefährden, womit der Sieg der SG nie ernsthaft in Gefahr geriet.
In Niedernhall bekamen die 100 Zuschauer das torreichste Spiel des Tages zu sehen. Zunächst sah es gut aus für die Hausherren, da Kim Foss mit einem Doppelpack (9., 48.) sein Team zweimal in Führung brachte. Doch Harthausen bewies einen langen Atem. Tim Pflüger (13.) und Johannes Heidinger (59.) glichen jeweils aus, bevor die Gäste in der Schlussphase förmlich explodierten. Alexander Hemmerich (70.) und ein später Doppelpack von Felix Weiß (77., 89.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 2:5-Endstand hoch.
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