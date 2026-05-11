TSV Güglingen dreht Spiel, TSV Duttenberg top, Drama in Verrenberg

SGM Langenbrettach – TSV Ellhofen 1906 4:2

In Langenbrettach sahen die Zuschauer einen packenden Schlagabtausch, der erst in der Schlussphase entschieden wurde. Kevin Baier brachte die Hausherren bereits in der 4. Minute in Führung. Ellhofen antwortete durch Furkan Orgo (35.), doch fast im Gegenzug markierte Fabian Knölle (35.) das 2:1. Kurz vor der Pause glich Hikmet Orgo (44.) erneut aus. Das Spiel blieb lange offen, bis die SGM in der Schlussphase den längeren Atem bewies: Patrick Rein (80.) und Marco Stettner (86.) sicherten mit ihren Treffern den 4:2-Heimsieg.

SG Bad Wimpfen – TSV Hardthausen 3:1

Vor 105 Zuschauern legte die SG Bad Wimpfen einen Blitzstart hin, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Innerhalb der ersten neun Minuten schraubten Patrick Steiger (5.) und Andreas Lamminger (9.) das Ergebnis auf 2:0. Hardthausen kam durch Elias Medina Straile (31.) zwar noch vor der Pause zum Anschlusstreffer, doch Bad Wimpfen blieb stabil. In der 65. Minute machte Matthias Geiger mit dem 3:1 alles klar und sicherte den Gastgebern die drei Punkte.

SV Sülzbach – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 2:1

Das wohl dramatischste Spiel des Tages erlebten die 100 Zuschauer in Sülzbach. Die Gäste schockten die Heimelf bereits in der 1. Minute durch das Tor von Tom Laurinat. Sülzbach brauchte lange, um sich zu erholen, kam aber durch Ricco Kolbus (50.) zum Ausgleich. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, wurde Kolbus zum Helden: In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) erzielte er den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.

TSV Heinsheim – VfL Obereisesheim 2:1

In Heinsheim sahen die 90 Zuschauer einen effizienten TSV. Norman Bauer brachte die Hausherren früh in Front (4.), und Michael Nied erhöhte psychologisch wichtig in der 45. Minute auf 2:0. Obereisesheim kam durch Akay Gültekin (56.) zwar motiviert aus der Kabine zurück, doch trotz des Anschlusstreffers gelang es den Gästen nicht mehr, die solide Defensive der Heinsheimer zu knacken. Es blieb beim 2:1.

SGM Höchstberg/Tiefenbach – TSV Löwenstein 1:0

In einer zähen und defensiv geprägten Partie fiel die Entscheidung erst sehr spät. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, und zwingende Torchancen waren Mangelware. Das goldene Tor des Tages erzielte schließlich Joshua Gehrig in der 79. Minute. Löwenstein warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte den knappen Rückstand aber nicht mehr wettmachen.

SGM Neudenau/Siglingen – Spvgg Möckmühl 0:1

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein enges Duell. Die Entscheidung in dieser umkämpften Partie fiel kurz nach dem Seitenwechsel: Elias Fleps erzielte in der 53. Minute den Treffer für die Spvgg Möckmühl. Neudenau/Siglingen drängte in der Folge auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.

VfB Neuhütten – TSV Weinsberg 3:2

In Neuhütten entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Der VfB führte zur Pause durch Silas Mehl (12.) und Patrick Köhler (32.) bereits mit 2:0. Weinsberg kam durch Steven Schneiders (50.) heran, doch Jean-Pierre Löffler stellte in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. Obwohl Steven Schneiders in der 86. Minute mit seinem zweiten Tor noch einmal für Spannung sorgte, rettete Neuhütten den 3:2-Sieg über die Zeit.

SC Amorbach – TSV Duttenberg 1:5

Eine klare Angelegenheit bekamen die 115 Zuschauer in Amorbach zu sehen, wobei ein Spieler alle überragte: Serdal Gülbahar. Er eröffnete bereits in der 1. Minute den Torreigen. Luca Förch (38.) und Etem Berke Eksi (60.) erhöhten auf 0:3, bevor Amorbach durch Anil Güven (66.) Ergebniskosmetik betrieb. In der Schlussphase machte Gülbahar mit zwei weiteren Treffern (73., 80.) seinen Hat-Trick und den deutlichen 1:5-Auswärtssieg perfekt.