TSV Grünwald: „Die drei Punkte tun uns saugut“ FUSSBALL

Grünwald – Jochen Joppa fasste kurz und treffend zusammen, was der 1:0 (0:0)-Heimsieg des TSV Grünwald über den VfB Forstinning für die Hausherren bedeutete: „Die drei Punkte tun uns saugut“, freute sich der Sprecher der Grün-Weißen, die damit den Kontakt zum rettenden Ufer wahrten.

Im ersten Durchgang tat sich vor beiden Toren nicht viel. Die als Tabellenvierter angereisten Gäste dominierten, allerdings ohne großen Effekt. „Forstinning ist bestimmend, spielt fürs Auge schön, ist aber auch relativ harmlos“, urteilte Joppa über die ersten 45 Minuten, in denen er sein eigenes Team sogar als „total ungefährlich“ beschrieb. Zudem kritisierte er: „Unser Zweikampfverhalten im Mittelfeld ist nicht gut.“ Hinten ließen die Grün-Weißen aber nur wenig anbrennen. „Die Defensive steht, abgesehen von kleinen Unsicherheiten“, so Joppa. Die größte Unaufmerksamkeit hätte Dimitar Kirchev, der kurz vor der Pause auf der rechten Seite frei durch war, fast zu Forstinnings Führung genutzt, doch sein Schuss aus spitzem Winkel rauschte knapp am langen Eck vorbei (43.). Für die Gastgeber hatte es zuvor eine Doppelchance nach einer Ecke durch Luca Tschaidse und Andre Gasteiger gegeben, doch beide Versuche aus der zweiten Reihe wurden geblockt (32.). „Nach Abschlüssen ist es ausgeglichen, im Grunde ist das Unentschieden bisher in Ordnung“, meinte Joppa nach der ersten Halbzeit.

Unmittelbar nach Wiederbeginn schlugen die Grün-Weißen dann aber zu: Einen langen Diagonalpass von Luca Tschaidse nahm Dimitrios Vourtsis direkt, Torwart Marko Susac ließ den Ball abprallen, den Vourtsis im Nachschuss zum 1:0 versenkte (46.). Die Gäste machten daraufhin mächtig Druck. „Forstinning hat alles versucht, uns auch richtig reingedrängt, aber im Abschluss waren sie enttäuschend“, so Joppa. Was natürlich auch an der TSV-Abwehr lag. „Die Defensive ist gut gestanden, aber vom Mittelfeld kam wenig. Wir sind kaum mehr hinten rausgekommen.“ Zu dem einen oder anderen viel versprechenden Konter reichte es zwar, die meisten wurden aber nicht sauber zu Ende gespielt. Und als Andre Gasteiger dann doch einmal frei vor dem Tor stand, legte er sich den Ball zu weit vor, statt sofort abzuschließen (79.).

Mit der Zehn-Minuten-Strafe für Forstinnings Mohamed Al Hosaini (85.) ließ der Druck der Gäste endlich nach, der TSV brachte den Vorsprung sicher über die Zeit. „Für uns war es nicht schön anzuschauen, aber die Abwehr hat Gott sei dank standgehalten. Im Großen und Ganzen war der Sieg deshalb nicht unverdient“, so Joppa. um

TSV Grünwald: Mertes - V. Traub, Heinzlmeier, Kreuzeder, Grünwald, Wörns, Sammer (66. F. Traub), Matijevic, Vourtsis (90.+2 Rojek), Gasteiger, (87. M. Koch) Tschaidse (64. Boubacar) Tor: 1:0 Vourtsis (46.) Zeitstrafe für Forstinnings Al Hosaini (85.)