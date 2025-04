TSV Gruiten arbeitet an der Zukunft

Der Neubau des Sportheims am Gruitener Sportplatz dürfte erst im März 2026 fertig sein. Denn erst jetzt nimmt der Rohbau langsam Form an. Aber der Turn- und Sportverein 1884 Gruiten musste viel länger als gedacht auf die Baugenehmigung warten.

Wie Kai Kipper bei der Jahresversammlung des mit rund 1100 Mitgliedern zweitgrößten Sportvereins der Stadt Haan berichtete, sind gerade wichtige Angebote geöffnet und zur fachlichen und juristischen Prüfung gegeben worden. In diesen Tagen werden die Gerüste gesetzt, auf dass der Rohbau rasch in die Höhe wachsen könne. Anfang Mai, so die Hoffnung, soll der Rohbau vollendet sein – der sollte ursprünglich schon vor dem letzten Winter fertig sein.

Der Neubau wird dem Verein mehr Kapazitäten bei den Übungszeiten geben. An den knappen aktuellen Kontingenten hat so manche Abteilung zu knabbern. So die Radsportler. Aus ehedem 40 bis 50 Aktiven ist die Gruppe der Einrad-Sportler auf knapp zehn geschrumpft. Auch die Turner befinden sich wieder in der Aufbauarbeit. „Es gibt keine rege Nachfrage, aber knappe Kapazitäten“, fasste Abteilungsleiter Michael Respondeck die Lage zusammen.

Eine Entscheidung der Versammlung könnte dem Verein Zulauf bringen: Es wurde eine eigene Leichtathletik-Abteilung gegründet, den Vorsitz wird Nicole Richter übernehmen. Die Leichtathletik-Gruppe war schon 2013/14 nach der Sanierung des Sportplatzes entstanden. Aktuell gibt es zwei Trainingsgruppen mit rund 60 Kindern. Erste Starts bei Laufveranstaltungen gab es schon – bei der Winterlaufserie der HAT in Hilden belegte die TSV-Jugend Platz zwei, und die Bambini siegten in ihrer Wertung.