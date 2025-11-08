TSV Grünwald will gegen Murnau mit Charakter und Leidenschaft überzeugen

Nach der Niederlage in Rosenheim fordert Trainer Sebastian Koch von seinem Team eine deutliche Reaktion gegen den Tabellenzweiten.

Zwei Wochen Pause hatten die Fußballer des TSV Grünwald vor der Partie am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Murnau Zeit, um das 1:4 beim TSV 1860 Rosenheim zu verdauen. Grund: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen bat um Verlegung des an Allerheiligen vorgesehenen Duells, das nun am nächsten Mittwoch, 12. November (19.30 Uhr), angesetzt ist. Grünwalds Trainer Sebastian Koch und seine Mannschaft hätten gegen Garmisch einerseits ganz gerne am ursprünglichen Termin gespielt, um die wenig ruhmreiche Vorstellung von Rosenheim, als eine Halbzeit durch falsches Schuhwerk verschenkt wurde (wir berichteten), schnell vergessen zu machen. Andererseits findet Koch: „Das spielfreie Wochenende kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir konnten durchatmen, regenerieren und uns auf das Wesentliche fokussieren.“ Und das hätten seine Spieler auch getan.

Die gilt es, nun auch in den Wettkampf zu übertragen, denn die Murnauer, die sich im vergangenen Jahr als Neuling mit Rang vier schon eindrucksvoll in der Landesliga Südost etabliert hatten, sind als Zweiter der hartnäckigste Verfolger von Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II. „Da wartet ein starker Gegner, kompakt, diszipliniert, schwer zu bespielen. Der Trainer (Martin Wagner - d. Red.) macht einen guten Job. Die Murnauer gehören defensiv zu den besten Teams der Liga. Da müssen wir jeden Meter, jeden Zweikampf, jede Situation annehmen“, weiß Koch, dem aber nicht bange ist: „Genau das wollen wir: Solche Spiele, in denen Charakter gefragt ist.“

Umso härter traf ihn der Rosenheim-Ausrutscher. „Die Enttäuschung war riesig. Das war nicht unser Anspruch, nicht das, wofür wir stehen“, räumt Koch ein. Gleichzeitig hofft er auf einen Lerneffekt. „Solche Rückschläge sind Momente, in denen eine Mannschaft wächst. Wir haben das klar angesprochen, alles auf den Tisch gelegt. Und jetzt geht es nur noch um eins: Reaktion zeigen.“

Es verspricht eine intensive Begegnung zu werden, wenn Kochs Mannschaft den Trainer bestätigt: „Wir wollen wieder dieses Gesicht zeigen, das uns stark macht - aggressiv, mutig, voller Leidenschaft. Wir müssen von der ersten Minute an da sein, als Einheit auftreten, füreinander kämpfen, miteinander leiden. Wenn wir das tun, wenn wir mit Herz und Mentalität spielen, dann kann uns kaum jemand stoppen.“ Doch zu den wenigen, die auch einen TSV Grünwald in Top-Verfassung stoppen könnten, zählen eben zweifelsfrei die Murnauer, wie auch Koch weiß: „Das wird ein Brett.“