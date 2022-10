TSV Grünwald will das Momentum in Holzkirchen ausnutzen Ein Sieg für die Köpfe

„Generell hat man es im Montagstraining den Spielern schon angemerkt, die Stimmung war deutlich angenehmer, natürlich auch für mich selbst nach so einem Sieg am Wochenende“, sagt der 36-Jährige, der findet, dass auch der Spielverlauf – die gute TSV-Leistung wurde erst in der Nachspielzeit durch Harouna Boubacars Treffer veredelt – helfen könnte, die anstehende Aufgabe in Holzkirchen zu meistern. „Im Nachgang war das 1:0, das wir uns hart erarbeitet haben, für den Kopf besser. Wir haben den Sieg erzwungen, den Lohn dafür bekommen. Ein 5:2, das auch möglich gewesen wäre, hätte uns schnell in den Modus gebracht, wieder zu träumen.“ Und für Träumereien ist an der Keltenstraße auch weiterhin kein Spielraum, wie der aktuelle Platz 15 zeigt. „Wir haben den Turnaround noch nicht geschafft, wir haben nur ein Ergebnis erzwungen, das meiner Meinung nach überfällig war.“

So gut das gewonnene Selbstbewusstsein den Grün-Weißen einerseits tut, so sehr gibt es andererseits noch konkreten Steigerungsbedarf, speziell in der Defensive. „Wir müssen besser verteidigen, dürfen nicht so viel zulassen. Man muss es so deutlich sagen: Wir agieren schwach bei langen Bällen“, sagt de Prato. „Dabei sind die eigentlich am einfachsten zu verteidigen. Da müssen wir konsequenter und resoluter sein.“ Der Trainer erwartet von seinen Innenverteidigern bei den Umschaltsituationen des Gegners zudem eine bessere Antizipation.