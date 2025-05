TSV Grünwald: „Wenn du insgesamt 6:0 in zwei Spielen verlierst, hast du es auch nicht verdient“

Der TSV Grünwald muss nach einjährigem Gastspiel zurück in die Landesliga – Stimmen zum Abstieg

Daniel Leugner, mit zehn Toren erfolgreichster Saisonschütze des TSV: „Nach dem 4:0 im Hinspiel war es schon übertrieben schwer. Wir haben alles versucht. Mit Glück, wenn einer reingeht, wenn man dann vielleicht noch das zweite macht, hätte noch was gehen können. Aber wir haben es im Hinspiel verloren. Grundsätzlich hat uns in dieser Saison die Hinrunde gekillt, mit elf Punkten aus den ersten 19 Spielen. Danach haben wir jedes zweite Spiel gewonnen.“

Kapitän Marco Bornhauser: „Es ist gerade schwer, was dazu zu sagen, warum wir wieder absteigen müssen. Die neue Liga war doch eine große Aufgabe. Wir hatten auch viele Wechsel. Aber da ist schon auch Qualität gekommen. An der Qualität lag es nicht. Wir haben die Hinrunde vergeigt. Ab der Winterpause hatten wir eine gute Saison. Im Endeffekt haben zwei Punkte gefehlt. Heute können wir alle in den Spiegel schauen. Das konnte man vom ersten Relegationsspiel nicht behaupten. Wir werden nächstes Jahr wieder angreifen. Ich bleibe in Grünwald. Der Kapitän geht nicht von Bord, vor allem nicht, wenn es schlecht läuft.“

Trainer Florian de Prato: „Im Grunde habe ich bis zum 0:1 daran geglaubt. Das Hinspiel hat ja gezeigt, wie schnell es gehen kann (beim 0:4 in Geretsried fielen die ersten drei Treffer von der 23. bis zur 29. Minute- d. Red.). Wir haben alles versucht und dann macht der Gegner mit einem Konter irgendwann das Tor. Am Ende lügt die Tabelle nicht und klar ist es bei 6:0 in zwei Spielen verdient für Geretsried. Aber es sind halt auch Dinge passiert, wie im Hinspiel, als Leon Sammer zehn Minuten vor dem Spiel passen muss, die wir mit unserem Kader nicht einfach wegstecken können. Ich lasse gar nichts auf die Jungs kommen. Dieses halbe Jahr war für mich wie drei Jahre Cheftrainer woanders. Ich werde im Trainerteam bleiben. Wir wollen natürlich wieder angreifen. Ich stelle mich aber nicht hin, und sage: Wir steigen auf. Zunächst einmal wollen wir nicht wie andere Vereine abrutschen und dann wieder gegen den Abstieg spielen. Aber man muss sich auch Ziele setzen.“

Fußball-Abteilungsleiter Kristijan Prosevc: „Die Mannschaft hat heute ein anderes Gesicht gezeigt als im Hinspiel. Aber wenn du insgesamt 6:0 in zwei Spielen verlierst, hast du es auch nicht verdient, dass du in der Liga bleibst. Geretsried war gut, aber es geht nicht, dass du, wie im Hinspiel, ein entscheidendes Spiel in zehn Minuten verlierst. Wir müssen das jetzt verarbeiten und auch schauen, dass wir als Verein nicht durchgereicht werden. Die Arbeit gerade jetzt ist enorm wichtig. Es gibt viel zu besprechen und es gibt noch einige Fragezeichen. Auch, wer Trainer wird, ist im Moment noch offen.“