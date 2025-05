TSV Grünwald watscht FCI ab

Bereits gerettete Ismaninger kassieren üble 1:5-Schlappe zum Saisonende

Es hat in den letzten Wochen nicht viel gefehlt zu einem Abstiegsendspiel des FC Ismaning gegen den TSV Grünwald. Bei der 1:5 (1:2)-Pleite im Münchner Süden konnte sich der FC Ismaning glücklich schätzen, dass es um nichts mehr ging. Die Blau-Weißen hatten einen gebrauchten Tag erwischt und bekamen zu spüren, wie schnell es gegen das demnächst Relegation spielende Team dahingehen kann.

„Die wissen eben genau, wo das Tor steht“, sagte später der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi. Grünwald schaltete immer wieder nach Ballgewinnen schnell um und schaffte es damit, den Ismaninger weh zu tun. Am Ende ging der Sieg der Gastgeber in Ordnung, wenn auch er ein Stück zu hoch ausgefallen ist. Muriqi ärgerte sich darüber, dass seine Mannschaft immer wieder 50-50-Zweikämpfe verloren hat und das dürfe auch in einem Fußballspiel ohne große Bedeutung nicht passieren.

Ärgerlich war der 1:2-Pausenrückstand für den FCI der eigentlich gut in die Partie gekommenen Ismaninger. In der Anfangsphase hatte man auch die offensiven Momente, bei denen man in Führung hätte gehen können. Zwischen den beiden-Grünwald-Treffern durch Alessandro Cazorla (10.) und Daniel Leugner (25.) kam man lediglich zum Ausgleich von Alekzandar Sinabov (23.). Das war ein sicher verwandelter Foulelfmeter, der unstrittig war. „Grünwald hat aus zweieinhalb Chancen zwei Tore gemacht“, bedauerte Muriqi den unglücklichen Verlauf.

Nach der Pause waren dann die Gastgeber deutlich Chef im Ring und auch der verdiente Sieger, wenngleich das Ergebnis um den einen oder anderen Treffer zu hoch ausfiel. Deutlich wurde erst bei den beiden Einschlägen, die sich rund zehn Minuten vor dem Ende binnen 60 Sekunden ereigneten. Wäre es noch um den Klassenerhalt gegangen, dann hätte der Ismaninger Trainer bei der Aufstellung sicher einiges anders gemacht. So aber nutzte er die bedeutungslose Partie, um Kicker mit wenig Einsatzzeit über die Saison mit ein paar Einsatzminuten für den betriebenen Aufwand zu entschädigen.

Nach dem 4:5 in der Vorwoche gegen den Letzten Rain gab es nun gleich noch einmal fünf Gegentore im Duell mit dem Landesliga-Aufsteiger, der vor der Partie den vorletzten Platz inne hatte. Durch diese satten zehn Gegentore in den letzten 180 Minuten der Saison haben sich die Ismaninger nun auch die positivste Saisonbilanz kaputt gemacht. In der Vorrunde hatte die Mannschaft von Jacky Muriqi teilweise die wenigsten Gegentreffer der Liga und erarbeitete sich mit der defensiven Stabilität die Basis für den Klassenerhalt. Mit den nun 51 Gegentoren ist man statistisch nur noch etwas besser als die anderen Mannschaften aus dem Tabellenkeller.

TSV Grünwald – FC Ismaning 5:1 (2:1) FCI: Becherer – Doqaj (67. Racean), Jobst, Weber, Krizanac – Yamashita (72. Vukman), Rohrhirsch, Zouaidi, Ouro-Akpo Adjai (64. Aygün), Shcherbyna (64. Schädler) – Sinabov (72. Wolf) Tore: 1:0 Cazorla (10.), 1:1 Sinabov (23., Foulelfmeter), 2:1 Leugner (25.), 3:1 Shabani (65.), 4:1 Halbich (80.), 5:1 Weber (81., Eigentor) Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf) Zuschauer: 80