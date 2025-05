TSV Grünwald watscht den FC Ismaning ab

Es hat in den letzten Wochen nicht viel gefehlt zu einem Abstiegsendspiel des FC Ismaning gegen den TSV Grünwald. Bei der 1:5 (1:2)-Pleite im Münchner Süden konnte sich der FC Ismaning glücklich schätzen, dass es um nichts mehr ging. Die Blau-Weißen hatten einen gebrauchten Tag erwischt und bekamen zu spüren, wie schnell es gegen das demnächst Relegation spielende Team dahingehen kann.

„Die wissen eben genau, wo das Tor steht“, sagte später der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi. Grünwald schaltete immer wieder nach Ballgewinnen schnell um und schaffte es damit, den Ismaninger weh zu tun. Am Ende ging der Sieg der Gastgeber in Ordnung, wenn auch er ein Stück zu hoch ausgefallen ist. Muriqi ärgerte sich darüber, dass seine Mannschaft immer wieder 50-50-Zweikämpfe verloren hat und das dürfe auch in einem Fußballspiel ohne große Bedeutung nicht passieren.

Ärgerlich war der 1:2-Pausenrückstand für den FCI, der eigentlich gut in die Partie gekommenen Ismaninger. In der Anfangsphase hatte man auch die offensiven Momente, bei denen man in Führung hätte gehen können. Zwischen den beiden-Grünwald-Treffern durch Alessandro Cazorla (10.) und Daniel Leugner (25.) kam man lediglich zum Ausgleich von Alekzandar Sinabov (23.). Das war ein sicher verwandelter Foulelfmeter, der unstrittig war. „Grünwald hat aus zweieinhalb Chancen zwei Tore gemacht“, bedauerte Muriqi den unglücklichen Verlauf.