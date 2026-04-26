TSV Grünwald verspielt die Chance auf die Rückkehr in die Bayernliga

Yannick Frey (Nr. 30), TSV Grünwald – Foto: brouczek

Nach der 1:4-Niederlage in Aubing beträgt der Rückstand acht Punkte. Trainer Koch sieht Effizienzprobleme bei seinem Team.

Der TSV Grünwald muss die Hoffnungen auf die direkte Rückkehr in die Bayernliga wohl begraben: Das Team von Trainer Sebastian Koch konnte aus dem erneuten Punktverlust des schwächelnden Tabellenzweiten TSV Wasserburg (1:1 in Kastl) kein Kapital schlagen, denn es musste sich selbst beim Aufsteiger SV Aubing mit 1:4 (1:1) geschlagen geben. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz beträgt für die Grün-Weißen drei Spieltage vor Schluss somit acht Punkte.

Koch hatte schon vor der Partie einen nüchternen Blick auf die Aufstiegschancen: „Man muss die Kirche im Dorf lassen.“ Dennoch hätte er die erste Niederlage nach sechs ungeschlagenen Partien natürlich gerne vermieden. Und zunächst sah es auch gut aus, denn Yannick Frey brachte die Grünwalder mit einem Schuss von der Strafraumgrenze ins kurze Eck in Front (32.). Doch Aldin Bajramovic glich kurz vor der Pause aus (43.) und ließ danach das 2:1 für Aubing folgen (68.).

In derselben Minute wurde die Personalsituation der Grün-Weißen besonders deutlich, denn Koch brachte nun seinen normalerweise gesetzten Stürmer Marcel Kosuch, dessen Saison-Aus wegen Schambeinproblemen aber vor zwei Wochen verkündet worden war. „Wir sind mit einem sehr kleinen Kader angereist, personelle Wechsel waren kaum möglich. Marcel hat grünes Licht erhalten. Er ist angeschlagen und wollte uns trotzdem helfen. Aber man hat natürlich gesehen, dass er weit von 100 Prozent entfernt ist“, so der TSV-Coach. Kosuch konnte seinen 13 Saisontoren keines hinzufügen, die weiteren Treffer fielen wieder für Aubing, und sie waren sehenswert: Der Ex-Grünwalder Alexander Rojek zielte mit rechts genau ins Kreuzeck (85.), Artin Shamolli schlenzte den Ball fast von der Eckfahne ins lange Eck (89.).

„Am Ende war der Unterschied die Effizienz. Aubing war kaltschnäuziger vor dem Tor als wir und hat seine Momente konsequent genutzt. Dazu kommen zwei absolute Traumtore, die natürlich auch ihren Teil zum Ergebnis beitragen“, so Koch, der betonte: „Ich werde meiner Mannschaft keinen generellen Vorwurf machen.“ Aber er fand auch kritische Töne: „Trotzdem müssen wir über die entscheidenden Momente sprechen, in denen Spiele kippen. Da geht es um Details: Zweikämpfe, zweite Bälle, Konsequenz im Verteidigen und Klarheit im Abschluss. Und da haben uns heute ein paar Prozent gefehlt“, räumte der Trainer ein. „Solche Spiele entscheiden sich nicht daran, wer mehr Spielanteile hat, sondern daran, wer in den entscheidenden Momenten einen Tick schärfer ist. Und da war Aubing heute einen Schritt voraus.“