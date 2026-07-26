TSV Grünwald verpatzt Saisonstart mit 1:2-Heimpleite gegen Traunstein

Frust beim TSV Grünwald: (v.l.) Leon Cuni, Leonard Fuchs und Valentin Seebauer. – Foto: Savignano

Der als Mitfavorit gehandelte TSV Grünwald verliert sein erstes Saisonspiel in der Landesliga Südost gegen den SB Chiemgau Traunstein. Trainer Sebastian Koch bemängelt, dass seiner Mannschaft Tempo, Bewegung und Präzision fehlten.

Bittere Enttäuschung beim TSV Grünwald: Die als Mitfavorit der Landesliga Südost gehandelten Isartaler kassierten zum Saisonstart eine 1:2 (1:2)-Heimpleite gegen den SB Chiemgau Traunstein. „Das war natürlich ein negativer Auftakt. Wir haben die Dinge vermissen lassen, die wir vorher angesprochen hatten und die uns in der Vorbereitung stark gemacht haben“, räumte Trainer Sebastian Koch ein, dass ihm nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Vorstellung seiner Mannschaft missfiel.

Die Gäste machten gleich klar, dass sie sich nicht verstecken wollten. Nach nicht einmal einer halben Minute musste sich Grünwalds Torwart Leon Cuni bei einem ersten Warnschuss aus zweiter Reihe strecken. Doch die Grünwalder Antwort folgte auf dem Fuße: Einen Traumpass von Daniel Leugner von der Mittellinie lupfte Laris Stjepanovic locker über Gäste-Keeper Kevin Ploc hinweg zum 1:0 (2.). Es entwickelte sich zunächst ein flotter Schlagabtausch, Traunsteins Nick Schreiber tauchte alleine vor Cuni auf, ging zu Boden, weil ihn der Schlussmann vermeintlich ins Gesicht gefasst hatte. Dass Schiedsrichter Stefan Krieger weiterspielen ließ, rief wütende SB-Proteste hervor. Als wenig später George Dumitru Schreiber dann knapp innerhalb des Strafraums offenkundig regelwidrig zu Fall brachte, war die Sache hingegen klar: Elfmeter. Gäste-Kapitän Maximilian Hosp verwandelte souverän (18.).

Danach verflachte die Partie, nicht zuletzt, weil die Grün-Weißen das Tempo zurückfuhren. Und dann schlief auch noch ihre gesamte Abwehr: Nach einem Freistoß von der halblinken Seite hatte der durchgelaufene Mihael Paranos keine Mühe frei vor Cuni aus kurzer Distanz einzunetzen (34.). Der TSV hatte noch einen Ball in die Tiefe auf Stjepanovic zu bieten, doch der zielte diesmal vorbei (45.) Und so gingen die Grünwalder nach einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit mit einem Rückstand in die Kabine, den sie sich nach Meinung ihres Trainers selbst zuzuschreiben hatten: „In der ersten Halbzeit hat das Tempo mit Ball gefehlt, die Bewegung hat gefehlt, die Verlagerung hat nicht geklappt.“

Im zweiten Durchgang wurde es nur kurz besser: Nach Marco Bornhausers Flanke wurde Stjepanovic gerade noch abgeblockt (47.). Auf der anderen Seite legte Traunsteins Andrii Pelypenko richtig los, nach seinem Solo übers halbe Feld scheiterte er aber an Cuni (52.). Es blieb eine ausgeglichene, aber mit Höhepunkten nicht unbedingt gesegnete Partie. Die Gäste verteidigten engagiert und geschickt, suchten aber auch den Weg nach vorne. Den Grün-Weißen fehlten Spielfluss und Präzision, um den Gegner wirklich in Verlegenheit zu bringen. Die besten Angriffe schloss Leugner mit einem abgefälschten Versuch, der knapp vorbei ging (67.) und einem Schuss aus der Drehung ab, der in den Armen des Torwarts landete (76.). „In der zweiten Halbzeit haben wir Druck gemacht, sind aber nicht zu Torchancen gekommen“, gab Koch zu, dass selbst diese zwei aussichtsreichsten Situationen keine Hochkaräter waren.

Wesentlich gefährlicher war da der immer länger werdende Ball von Lukas Knauer, den Cuni stark parierte (80.). Der TSV-Keeper war auch zur Stelle, als Schreiber seinem Verteidiger Leonard Fuchs den Ball abluchste und frei vor ihm auftauchte (87.). Und so fiel Kochs Fazit kurz und knapp und ohne jeden Versuch einer Beschönigung aus: „Es war ein verdienter Sieg für Traunstein.“