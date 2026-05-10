TSV Grünwald verliert 2:4 – nur ein Spieler saß auf der Ersatzbank

Der TSV Grünwald unterlag beim FC Wacker München mit 2:4. Die Personalnot ist so dramatisch, dass nur ein Ersatzspieler zur Verfügung stand.

Mühevoll schleppt sich der TSV Grünwald dem Saisonende der Landesliga Südost entgegen. Bei der 2:4 (1:2)-Auswärtsniederlage gegen den FC Wacker München saß mit dem auch nicht völlig fitten Marcel Kosuch nur noch ein Spieler auf der Bank. „Mehr haben wir nicht mehr. Wir sind deshalb nicht in der Lage, zuzulegen und müssen jetzt einfach irgendwie in die Sommerpause kommen“, beschreibt Co-Trainer Florian de Prato die immer schwierigere Situation.

Wie schon seit Wochen wehrte sich das letzte aufrechte Grünwalder Häuflein aber auch beim Sendlinger Traditionsverein tapfer. „Wir haben gut angefangen, hatten ein, zwei richtig gute Chancen“, so de Prato. Die beste Möglichkeit bot sich Yannick Frey, der alleine vor Wacker-Keeper Hannes Weyherter auftauchte, diesen aber nicht überwinden konnte.

Auf der anderen Seite schlug der Ex-Grünwalder Jasmin Kadiric zweimal absolut sehenswert zu. Das 1:0 durch einen Fallrückzieher nach einer Flanke (28.) verzückte de Prato, auch wenn es aus seiner Sicht auf der falschen Seite fiel: „So ein Tor schießt er einmal im Leben. Das freut den Fußball-Fan, wie ich einer bin.“ Mit einem schönen Kopfball legte Kadiric nach (34.). „Das waren zwei Traumtore“, lobte de Prato und ergänzte: „Unsere ehemaligen Spieler erwischen gegen uns immer einen Sahnetag.“

Immerhin nutzte Leander Bublitz noch vor der Pause einen Fehler der Gastgeber zum 2:1-Anschluss (43.). Die Grün-Weißen waren damit wieder im Spiel und phasenweise sogar „spielbestimmend“, wie de Prato fand. „Aber dann kriegen wir aus einem Konter das 3:1.“ Amando Tischer traf für die Platzherren (51.). Frey machte es aber mit einem an Kosuch verursachten Strafstoß wieder spannend (67.). Erst in der Nachspielzeit fixierte Severin Buchta, ebenfalls ein früherer Grünwalder, per Konter den 4:2-Erfolg (90.+5), der Wacker den sicheren Klassenerhalt bescherte.

„Die haben zehn Leute auf der Bank, wir einen“, umriss de Prato noch einmal das Grünwalder Grundproblem. Nicht einmal einen zweiten Torwart hatte der TSV dabei. Beide bisherigen Stammkeeper fehlten: Lukas Brandl, der die Grünwalder verlässt, wird nicht mehr berücksichtigt, Timon Körber weilt zum Abschluss seines Studiensemesters in den USA. So stand Dominik Stanić zwischen den Pfosten. Und der 19-Jährige überzeugte de Prato: „Der Junge hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das freut mich für ihn.“ (um)

FC Wacker München - TSV Grünwald 4:2 (2:1) TSV Grünwald: Stanic - Bornhauser, Traub (57. Kosuch), Wanzeck, Lucksch, Hutterer, Frey, Halbich, Leugner, Zargar, Bublitz Tore: 1:0 Kadiric (28.), 2:0 Kadiric (34.), 2:1 Bublitz (43.), 3:1 Tischer (51.), 3:2 Frey (67., Foulelfmeter), 4:2 Buchta (90.+5) Zehn-Minuten-Strafen: Hutterer (83.), Fuchs/FC Wacker (87.)