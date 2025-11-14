TSV Grünwald trifft auf formstarken TSV Kastl in Schlüsselspiel

Trainer Sebastian Koch sieht sein Team vor einer echten Bewährungsprobe gegen Kastl, das zuletzt mit fünf Siegen in Serie überzeugte.

Nach zwei Siegen in Serie hat Landesligist TSV Grünwald nur noch zwei Punkte Rückstand auf Rang zwei. Als eindeutiger Favorit reist der Tabellensiebte am Samstag (14 Uhr) trotzdem nicht zum Neunten TSV Kastl, der zwar fünf Zähler weniger aufweist, zuletzt aber fünfmal in Folge gewonnen hat.

Sebastian Koch erwartet einen Gegner „mit breiter Brust. Wir wissen, dass sie sehr selbstbewusst auftreten, hart kämpfen und keine Geschenke verteilen werden. Wir müssen uns auf ein intensives, körperlich anspruchsvolles Spiel einstellen, jede Aktion, jeder Zweikampf und jede Entscheidung wird zählen.“

Vor allem vor der Offensive um Sebastian Spinner mit zwölf und Michael Renner mit elf Toren hat Grünwalds Coach Respekt: „Sie sind schnell, torgefährlich und wissen, wie man Räume bespielt.“

Doch nach dem 3:0 gegen das Spitzenteam TSV Murnau und dem 4:1 beim Kellerkind 1. FC Garmisch-Partenkirchen sieht der Trainer sein Team gewappnet. Gerade in Garmisch, wo nach den Ausfällen von David Lucksch (familiäre Gründe) und Leon Sammer (krank) nur zwei Feldspieler auf der Bank saßen, habe „die Mannschaft Charakter bewiesen“, so Koch: „Dieses Spiel hat gezeigt: Mentalität, Kampfgeist und Teamwork können jede schwierige Situation überwinden.“

"Jedes Spiel wird zur Prüfung"

Für „den schweren Brocken“ Kastl wünscht sich Koch einen ähnlich entschlossenen Auftritt: „Der Sieg in Garmisch war wichtig, aber er ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Wir stecken mitten in einer Englischen Woche und jedes Spiel wird zur Prüfung.

Mentalität und Konzentration von der ersten bis zur letzten Minute werden entscheidend sein. Es wird darauf ankommen, als Team geschlossen zu stehen, unsere Chancen eiskalt zu nutzen und keinen Zentimeter zu verschenken.“