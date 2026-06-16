TSV Grünwald trifft auf Deisenhofen – Derby zum Vorbereitungsauftakt

fc deisenhofen, blau, gegen sv schalding-heining, 25.04.2026 andreas pummer foto: bro – Foto: brouczek

Die beiden Vereine aus dem südlichen Landkreis München bestreiten am Mittwoch ihr erstes Testspiel der Vorbereitung. Anstoß ist um 18.30 Uhr auf Platz 1 des Grünwalder Freizeitparks.

Grünwald – Der erste Aufgalopp bietet den Fans des gehobenen Amateurfußballs im südlichen Münchner Landkreis gleich ein Derby-Schmankerl: Am Mittwoch treffen die gerade erst in die Vorbereitung auf die neue Saison gestarteten Teams des TSV Grünwald und des FC Deisenhofen auf Platz 1 des Grünwalder Freizeitparks aufeinander.

Anstoß des Duells zwischen dem Sechsten der Landesliga Südost und dem Achten der Bayernliga Süd der vergangenen Spielzeit ist um 18.30 Uhr. Die neue Runde beginnt für beide Mannschaften, die in ihren gewohnten Staffeln verblieben sind, zwischen Donnerstag, 16., und Sonntag, 19. Juli. Die Spielpläne sind noch nicht veröffentlicht.