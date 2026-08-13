TSV Grünwald steht mit drei Punkten auf Platz 16 – nur Schlusslicht tiefer

„Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht“, sagt der Grünwalder Trainer Sebastian Koch (l.; mit Co-Trainer Florian de Prato). – Foto: brouczek

Der Aufstiegsfavorit hat drei der ersten vier Spiele verloren und 14 Gegentore kassiert. Trainer Sebastian Koch fordert vor dem Heimspiel gegen Aubing eine Reaktion auf dem Platz.

Das hat man sich beim TSV Grünwald ganz anders vorgestellt: Der Aufstieg sei kein Muss, ein Platz unter den ersten fünf der Landesliga Südost allerdings schon, hatte Fußball-Abteilungsleiter Markus Jonda zu Saisonbeginn erklärt. Die Konkurrenz wies den Grün-Weißen neben Tükgücü München und dem TSV Murnau eine Mitfavoriten-Rolle zu. Doch vor dem Heimspiel gegen den mit zwei Siegen sowie je einem Remis und einer Niederlage ordentlich gestarteten SV Aubing am heutigen Freitag (19.30 Uhr) stehen die Isartaler mit drei Zählern, punktgleich mit Schlusslicht FC Wacker München, auf dem 16. und damit drittletzten Rang.

„Wenn wir die ersten vier Spiele bewerten, ist die Bilanz eindeutig: Drei Niederlagen, ein Sieg und 14 Gegentore entsprechen nicht unserem Anspruch. Das müssen wir auch nicht schönreden“, bekennt sich Sebastian Koch klipp und klar zu dem Fehlstart. Der Grünwalder Trainer kritisiert „individuelle Fehler, fehlende Konzentration und mangelnde Konsequenz in entscheidenden Situationen“, Punkte, die gerade in der ersten Halbzeit gegen den FC Schwabing augenfällig waren, als es nach teils haarsträubenden Patzern auf dem Weg zur 2:6-Auswärtsschlappe schon 1:6 stand. „Wir müssen als Mannschaft stabiler werden. Die Verbindungen zwischen den Ketten und den einzelnen Positionen müssen stimmen, die Abstände müssen passen und unsere Abläufe gegen den Ball müssen wieder selbstverständlich werden“, fordert Koch. „Wenn einer Druck macht, muss der Rest nachschieben. Wenn wir den Ball verlieren, müssen Gegenpressing und Restverteidigung greifen. Wir müssen wieder als Einheit denken und handeln.“

Nur mit Qualität und taktischer Finesse werde sich seine Mannschaft aber nicht aus der misslichen Lage befreien können, weiß Koch. Er verlangt „Haltung, Konzentration, Konsequenz und vor allem den Willen, Widerstände anzunehmen.“ Im Training sei das Schwabing-Spiel eine halbe Stunde lang offen aufgearbeitet worden. „Das war gut“, sagt Koch, aber bei der Diskussion dürfe es natürlich nicht bleiben: Jetzt muss eine Reaktion folgen. Nicht verbal, sondern auf dem Platz. Gegen Aubing müssen wir von der ersten Minute an zeigen, dass wir verstanden haben, in welcher Situation wir uns befinden.“

Der Coach traut seinem Team die notwendige Kehrtwende unbedingt zu, auch wenn mit George Dumitru (Außenmeniskusriss) ein wichtiger Spieler wochenlang ausfällt. „Wir haben in jedem Spiel Phasen gezeigt, in denen unsere Qualität sichtbar war. Zwölf erzielte Tore sprechen dafür. Mein Vertrauen in diese Mannschaft ist unverändert. Sie wird aus diesem Sumpf herauskommen. Wir haben uns gemeinsam in diese Situation gebracht und wir werden uns gemeinsam wieder herausarbeiten. Davon bin ich überzeugt.“ Die Vereinsführung zeige ihm gegenüber das gleiche Vertrauen, das er seinen Spielern entgegenbringt, so Koch: „Es gab natürlich interne Gespräche, aber ich spüre die absolute Rückendeckung.“