TSV Grünwald schlägt SV Aubing 6:1 und rehabilitiert sich für Debakel in Schwabing

tsv grünwald, weiß, gegen sv aubing, 14.08.2026 david halbich – Foto: brouczek

Der TSV Grünwald schlägt in der Landesliga Südost weiter wilde Kapriolen: Fünf Tage nach dem 2:6 mit der katastrophalen ersten 1:6-Halbzeit beim FC Schwabing zeigten die Grün-Weißen gegen den SV Aubing ein völlig anderes Gesicht und siegten 6:1 (4:0), zur Freude von Trainer Sebastian Koch: „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und uns für einen sehr konzentrierten und konsequenten Auftritt belohnt. Die Mannschaft hatte eine gute Struktur mit und gegen den Ball, war in den entscheidenden Momenten klar und hat über weite Strecken die Intensität auf den Platz gebracht, die wir von ihr erwarten.“

David Keller leitete den Torreigen nach einer von David Halbich getretenen und von Daniel Leugner verlängerten Ecke ein (15.), Leugner nutzte einen Querpass des gut in den Strafraum gestarteten Felix Triftshäuser zum 2:0 (25.), vorangegangen war laut Koch „ein Weltklasse-Diagonalball“ von Innenverteidiger Valentin Seebauer. Laris Stjepanovic erhöhte mit einem Doppelschlag zum 4:0-Pausenstand: erst per Elfmeter nach einem Foul an Halbich (38.), dann nach Abschlag von Torwart Ludwig Huber und gutem Durchsetzungsvermögen (41.).

Nach dem Wechsel ließen die Grün-Weißen allerdings zunächst etwas nach. „Eine Phase von etwa zehn Minuten in der zweiten Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen. Da haben wir unabhängig vom Spielstand unsere Ordnung und Konsequenz verloren, waren in den Abständen nicht sauber und haben dem Gegner Situationen angeboten, die wir eigentlich kontrollieren müssen“, kritisierte Koch. „Entsprechend fällt das Gegentor.“ Edi Haziri nutzte die defensive Unaufmerksamkeit der Hausherren (69.), die dann aber wieder einen Gang hochschalteten. Zwar scheiterte Stjepanovic mit einem weiteren Strafstoß, wieder nach Foul an Halbich, an Gäste-Keeper Alexander Ladich (74.). Doch kurz darauf eroberte der Stürmer, wohl mit „Wut über den verschossenen Elfmeter im Bauch“, wie Koch spekulierte, nach einem Aubinger Einwurf zweikampfstark den Ball, spielte auf Halbich, der wiederum Leugner bediente: 5:1 (75.). Lorenz Weber stellte nach Seebauers sehenswertem Tempodribbling den 6:1-Endstand her (87.).

„Wir haben die vergangenen Wochen sehr klar und selbstkritisch aufgearbeitet, die richtigen Schlüsse daraus gezogen und heute die entsprechende Reaktion gezeigt. Das war wichtig“, lobte der TSV-Coach den Auftritt insgesamt. Doch gelte es, nun endlich Konstanz zu zeigen. „Für mich beginnt die nächste Leistung nicht am kommenden Spieltag, sondern mit der nächsten Trainingseinheit. Dort müssen wir wieder dieselbe Konzentration, Intensität und Konsequenz an den Tag legen und unsere Standards weiter hochhalten“, fordert Koch gewissenhafte Arbeit als Voraussetzung für ein Ende der wilden Kapriolen.

TSV Grünwald – SV Aubing 6:1 (4:0) TSV Grünwald: Huber - Bornhauser, Keller (82. Fuchs), Seebauer, Geiler, Triftshäuser (45. Kern), Wanzeck (58. Lucksch), Hutterer, Stjepanovic (75. Weber), Leugner, Halbich (87. Jungwirth) Tore: 1:0 Keller (15.), 2:0 Leugner (25.), 3:0 Stjepanovic (38., Foulelfmeter), 4:0 Stjepanovic (41.), 4:1 Haziri (68.), 5:1 Leugner (75.), 6:1 Weber (87.)