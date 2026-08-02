TSV Grünwald schießt Unterföhring mit 5:1 ab – Keeper patzt beim 1:0

„Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht“, sagt der Grünwalder Trainer Sebastian Koch (l.; mit Co-Trainer Florian de Prato). – Foto: brouczek

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart feiern die Landesliga-Fußballer des TSV Grünwald einen 5:1-Heimsieg gegen den FC Unterföhring. Beim 1:0 verschätzt sich Gästekeeper Lorenz Neff komplett und verfehlt den Ball.

Den Frust über die zwei Niederlagen zum Start von der Seele geschossen haben sich die Landesliga-Fußballer des TSV Grünwald : Gegen den FC Unterföhring feierten sie 5:1 (3:0)-Heimsieg, den Chefcoach Sebastian Koch als „auch in der Höhe verdient“ bezeichnete.

„Die Spieler haben schon am Mittwoch nach dem 4:5 bei Türkgücü die Köpfe zusammengesteckt und besprochen, dass sie ein paar Dinge anderes machen müssen“, verriet Co-Trainer Florian de Prato. Und das setzten sie nach Kochs Meinung vorbildlich um: „Nach den ersten beiden Spieltagen war es wichtig, eine Reaktion zu zeigen, nicht nur im Ergebnis, sondern vor allem in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Genau das ist uns heute gelungen.“ Der 29-Jährige sah „vom Anpfiff an die richtige Mentalität, wir waren präsent in den Zweikämpfen, klar in unseren Abläufen und haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert.“

Zum dritten Mal in dieser Saison brachte Laris Stjepanovic die Grün-Weißen mit 1:0 in Front. Dabei half FCU-Keeper Lorenz Neff kräftig mit: Er wollte einen langen Grünwalder Ball wegschlagen, traf aber nicht, sodass der TSV-Torjäger nur noch einschieben musste (33.). Diesmal erwies sich der Stjepanovic-Treffer endlich als Dosenöffner zu einem Sieg, der bei Halbzeit schon fast feststand: David Halbich erhöhte erst mit einem schönen Distanzschuss (38.) und dann nach Balleroberung und Pass von Daniel Leugner (45.+5) auf 3:0. George Dumitru sorgte nach schöner Vorarbeit von Marco Bornhauser und Michael Hutterer fürs 4:0 (61.). Den FCU-Ehrentreffer durch Daniel Gaedke (74.) beantwortete Stjepanovic mit einer feinen Einzelleistung und dem 5:1-Endstand (77.).

Neben ihrem Tor hatten die Gäste nur eine echte Chance kurz nach dem Wechsel. „Da hat Leon Cuni stark gehalten, obwohl er schon am Knie angeschlagen war“, lobte de Prato. Kurz darauf musste der Torwart vom Feld (62.). Doch auch das machte die Grünwalder Defensive nicht nervös. „Entscheidend war, dass wir unsere Struktur nie verloren haben. Wenn du kompakt bleibst und jeder seine Aufgabe konsequent erfüllt, bekommst du automatisch Zugriff auf das Spiel“, analysierte Koch. „Das war heute der Schlüssel. Im Ballbesitz haben wir geduldig gespielt und nicht jede Situation mit dem ersten Ball nach vorne lösen wollen. Wir haben den Gegner laufen lassen, die freien Räume gesucht und im richtigen Moment das Tempo erhöht. Dadurch sind wir immer wieder in gefährliche Zonen gekommen.“ Auf der anderen Seite machten es die Grün-Weißen dem FCU schwer, seinerseits entscheidend vorzustoßen. „Unser Gegenpressing war deutlich verbessert. Nach Ballverlusten waren wir sofort da, haben den Gegner unter Druck gesetzt und viele zweite Bälle gewonnen“, so Koch. „Das sind Dinge, die Spiele auf diesem Niveau entscheiden.“

Der 29-Jährige findet, dass man nun aufatmen, sich aber keinesfalls ausruhen dürfe: „Natürlich tut ein 5:1 nach dem Fehlstart unglaublich gut. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht. Jetzt geht es darum, dies Leistung zu bestätigen.“ (um)

TSV Grünwald – FC Unterföhring 5:1 (3:0) TSV Grünwald: Cuni (62. Huber) - Bornhauser, Schmidt, Seebauer (86. Keller), Geiler, Dumitru (71. Weber), Wanzeck (46. Lucksch), Hutterer, Stjepanovic, Leugner, Halbich (71. Vourtsis) Tore: 1:0 Stjepanovic (33.), 2:0 Halbich (38.), 3:0 Halbich (45.+6), 4:0 Dumitru (61.), 4:1 Gaedke (74.), 5:1 Stjepanovic (77.)